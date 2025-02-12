SOXL: Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
今日SOXL汇率已更改-2.05%。当日，交易品种以低点37.62和高点40.06进行交易。
关注Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SOXL新闻
常见问题解答
SOXL股票今天的价格是多少？
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares股票今天的定价为38.23。它在37.62 - 40.06范围内交易，昨天的收盘价为39.03，交易量达到64697。SOXL的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares目前的价值为38.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.73%和USD。实时查看图表以跟踪SOXL走势。
如何购买SOXL股票？
您可以以38.23的当前价格购买Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares股票。订单通常设置在38.23或38.53附近，而64697和-3.17%显示市场活动。立即关注SOXL的实时图表更新。
如何投资SOXL股票？
投资Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares需要考虑年度范围7.22 - 40.06和当前价格38.23。许多人在以38.23或38.53下订单之前，会比较11.91%和。实时查看SOXL价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares的最高价格是40.06。在7.22 - 40.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares的绩效。
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares（SOXL）的最低价格为7.22。将其与当前的38.23和7.22 - 40.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOXL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SOXL股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.03和24.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.03
- 开盘价
- 39.48
- 卖价
- 38.23
- 买价
- 38.53
- 最低价
- 37.62
- 最高价
- 40.06
- 交易量
- 64.697 K
- 日变化
- -2.05%
- 月变化
- 11.91%
- 6个月变化
- 205.11%
- 年变化
- 24.73%