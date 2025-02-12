报价部分
货币 / SOXL
SOXL: Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

38.23 USD 0.80 (2.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SOXL汇率已更改-2.05%。当日，交易品种以低点37.62和高点40.06进行交易。

关注Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SOXL股票今天的价格是多少？

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares股票今天的定价为38.23。它在37.62 - 40.06范围内交易，昨天的收盘价为39.03，交易量达到64697。SOXL的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares目前的价值为38.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.73%和USD。实时查看图表以跟踪SOXL走势。

如何购买SOXL股票？

您可以以38.23的当前价格购买Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares股票。订单通常设置在38.23或38.53附近，而64697和-3.17%显示市场活动。立即关注SOXL的实时图表更新。

如何投资SOXL股票？

投资Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares需要考虑年度范围7.22 - 40.06和当前价格38.23。许多人在以38.23或38.53下订单之前，会比较11.91%和。实时查看SOXL价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares的最高价格是40.06。在7.22 - 40.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares的绩效。

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares（SOXL）的最低价格为7.22。将其与当前的38.23和7.22 - 40.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SOXL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SOXL股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.03和24.73%中可见。

日范围
37.62 40.06
年范围
7.22 40.06
前一天收盘价
39.03
开盘价
39.48
卖价
38.23
买价
38.53
最低价
37.62
最高价
40.06
交易量
64.697 K
日变化
-2.05%
月变化
11.91%
6个月变化
205.11%
年变化
24.73%
04 十月, 星期六