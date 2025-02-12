- Panorámica
SOXL: Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
El tipo de cambio de SOXL de hoy ha cambiado un -2.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 37.62, mientras que el máximo ha alcanzado 40.06.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SOXL News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SOXL hoy?
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) se evalúa hoy en 38.23. El instrumento se negocia dentro de 37.62 - 40.06; el cierre de ayer ha sido 39.03 y el volumen comercial ha alcanzado 64697. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SOXL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares?
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares se evalúa actualmente en 38.23. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 24.73% y USD. Monitoree los movimientos de SOXL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SOXL?
Puede comprar acciones de Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) al precio actual de 38.23. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 38.23 o 38.53, mientras que 64697 y -3.17% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SOXL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SOXL?
Invertir en Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares implica tener en cuenta el rango anual 7.22 - 40.06 y el precio actual 38.23. Muchos comparan 11.91% y 205.11% antes de colocar órdenes en 38.23 o 38.53. Estudie los cambios diarios de precios de SOXL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares?
El precio más alto de Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) en el último año ha sido 40.06. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 7.22 - 40.06, una comparación con 39.03 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares?
El precio más bajo de Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) para el año ha sido 7.22. La comparación con los actuales 38.23 y 7.22 - 40.06 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SOXL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SOXL?
En el pasado, Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 39.03 y 24.73% después de las acciones corporativas.
