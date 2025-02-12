- 概要
SOXL: Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
SOXLの今日の為替レートは、-2.05%変化しました。日中、通貨は1あたり37.62の安値と40.06の高値で取引されました。
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SOXL News
- トランプの関税は市場に影響を与えず、レバレッジETFは4月の最低水準から74%の流入を記録。「リスク選好は非常に強い」との声も
よくあるご質問
SOXL株の現在の価格は？
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Sharesの株価は本日38.23です。37.62 - 40.06内で取引され、前日の終値は39.03、取引量は64697に達しました。SOXLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Sharesの株は配当を出しますか？
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Sharesの現在の価格は38.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は24.73%やUSDにも注目します。SOXLの動きはライブチャートで確認できます。
SOXL株を買う方法は？
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Sharesの株は現在38.23で購入可能です。注文は通常38.23または38.53付近で行われ、64697や-3.17%が市場の動きを示します。SOXLの最新情報はライブチャートで確認できます。
SOXL株に投資する方法は？
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Sharesへの投資では、年間の値幅7.22 - 40.06と現在の38.23を考慮します。注文は多くの場合38.23や38.53で行われる前に、11.91%や205.11%と比較されます。SOXLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Sharesの株の最高値は？
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Sharesの過去1年の最高値は40.06でした。7.22 - 40.06内で株価は大きく変動し、39.03と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Sharesのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Sharesの株の最低値は？
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares(SOXL)の年間最安値は7.22でした。現在の38.23や7.22 - 40.06と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SOXLの動きはライブチャートで確認できます。
SOXLの株式分割はいつ行われましたか？
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Sharesは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、39.03、24.73%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 39.03
- 始値
- 39.48
- 買値
- 38.23
- 買値
- 38.53
- 安値
- 37.62
- 高値
- 40.06
- 出来高
- 64.697 K
- 1日の変化
- -2.05%
- 1ヶ月の変化
- 11.91%
- 6ヶ月の変化
- 205.11%
- 1年の変化
- 24.73%