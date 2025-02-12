クォートセクション
通貨 / SOXL
SOXL: Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

38.23 USD 0.80 (2.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SOXLの今日の為替レートは、-2.05%変化しました。日中、通貨は1あたり37.62の安値と40.06の高値で取引されました。

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SOXL株の現在の価格は？

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Sharesの株価は本日38.23です。37.62 - 40.06内で取引され、前日の終値は39.03、取引量は64697に達しました。SOXLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Sharesの株は配当を出しますか？

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Sharesの現在の価格は38.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は24.73%やUSDにも注目します。SOXLの動きはライブチャートで確認できます。

SOXL株を買う方法は？

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Sharesの株は現在38.23で購入可能です。注文は通常38.23または38.53付近で行われ、64697や-3.17%が市場の動きを示します。SOXLの最新情報はライブチャートで確認できます。

SOXL株に投資する方法は？

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Sharesへの投資では、年間の値幅7.22 - 40.06と現在の38.23を考慮します。注文は多くの場合38.23や38.53で行われる前に、11.91%や205.11%と比較されます。SOXLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Sharesの株の最高値は？

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Sharesの過去1年の最高値は40.06でした。7.22 - 40.06内で株価は大きく変動し、39.03と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Sharesのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Sharesの株の最低値は？

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares(SOXL)の年間最安値は7.22でした。現在の38.23や7.22 - 40.06と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SOXLの動きはライブチャートで確認できます。

SOXLの株式分割はいつ行われましたか？

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Sharesは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、39.03、24.73%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
37.62 40.06
1年のレンジ
7.22 40.06
以前の終値
39.03
始値
39.48
買値
38.23
買値
38.53
安値
37.62
高値
40.06
出来高
64.697 K
1日の変化
-2.05%
1ヶ月の変化
11.91%
6ヶ月の変化
205.11%
1年の変化
24.73%
04 10月, 土曜日