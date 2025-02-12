- Aperçu
SOXL: Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
Le taux de change de SOXL a changé de 5.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.14 et à un maximum de 39.20.
Suivez la dynamique Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SOXL Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SOXL aujourd'hui ?
L'action Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares est cotée à 39.05 aujourd'hui. Elle se négocie dans 5.97%, a clôturé hier à 36.85 et son volume d'échange a atteint 48284. Le graphique en temps réel du cours de SOXL présente ces mises à jour.
L'action Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares verse-t-elle des dividendes ?
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares est actuellement valorisé à 39.05. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 27.41% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SOXL.
Comment acheter des actions SOXL ?
Vous pouvez acheter des actions Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares au cours actuel de 39.05. Les ordres sont généralement placés à proximité de 39.05 ou de 39.35, le 48284 et le 0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SOXL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SOXL ?
Investir dans Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares implique de prendre en compte la fourchette annuelle 7.22 - 39.20 et le prix actuel 39.05. Beaucoup comparent 14.31% et 211.65% avant de passer des ordres à 39.05 ou 39.35. Consultez le graphique du cours de SOXL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ?
Le cours le plus élevé de Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares l'année dernière était 39.20. Au cours de 7.22 - 39.20, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 36.85 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ?
Le cours le plus bas de Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) sur l'année a été 7.22. Sa comparaison avec 39.05 et 7.22 - 39.20 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SOXL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SOXL a-t-elle été divisée ?
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 36.85 et 27.41% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 36.85
- Ouverture
- 38.98
- Bid
- 39.05
- Ask
- 39.35
- Plus Bas
- 38.14
- Plus Haut
- 39.20
- Volume
- 48.284 K
- Changement quotidien
- 5.97%
- Changement Mensuel
- 14.31%
- Changement à 6 Mois
- 211.65%
- Changement Annuel
- 27.41%
- Act
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Act
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Act
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%