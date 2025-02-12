KurseKategorien
SOXL: Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

38.23 USD 0.80 (2.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SOXL hat sich für heute um -2.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.62 bis zu einem Hoch von 40.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SOXL heute?

Die Aktie von Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) notiert heute bei 38.23. Sie wird innerhalb einer Spanne von 37.62 - 40.06 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 39.03 und das Handelsvolumen erreichte 64697. Das Live-Chart von SOXL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SOXL Dividenden?

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares wird derzeit mit 38.23 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 24.73% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SOXL zu verfolgen.

Wie kaufe ich SOXL-Aktien?

Sie können Aktien von Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) zum aktuellen Kurs von 38.23 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 38.23 oder 38.53 platziert, während 64697 und -3.17% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SOXL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SOXL-Aktien?

Bei einer Investition in Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares müssen die jährliche Spanne 7.22 - 40.06 und der aktuelle Kurs 38.23 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 11.91% und 205.11%, bevor sie Orders zu 38.23 oder 38.53 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SOXL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares?

Der höchste Kurs von Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) im vergangenen Jahr lag bei 40.06. Innerhalb von 7.22 - 40.06 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 39.03 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares?

Der niedrigste Kurs von Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) im Laufe des Jahres betrug 7.22. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 38.23 und der Spanne 7.22 - 40.06 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SOXL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SOXL statt?

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 39.03 und 24.73% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
37.62 40.06
Jahresspanne
7.22 40.06
Vorheriger Schlusskurs
39.03
Eröffnung
39.48
Bid
38.23
Ask
38.53
Tief
37.62
Hoch
40.06
Volumen
64.697 K
Tagesänderung
-2.05%
Monatsänderung
11.91%
6-Monatsänderung
205.11%
Jahresänderung
24.73%
04 Oktober, Samstag