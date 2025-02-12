- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SOXL: Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
Der Wechselkurs von SOXL hat sich für heute um -2.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.62 bis zu einem Hoch von 40.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOXL News
- SOXL: The Trend Is Your Friend (NYSEARCA:SOXL)
- Trump's Tariffs Kept Market Unfazed As Leveraged ETFs See 74% Inflow Since April Lows: 'Risk Appetite Is Incredibly Strong' - ProShares UltraPro Short S&P500 (ARCA:SPXU)
- Leveraged ETF Watchlist And Focus On SSO’s Decay (NYSEARCA:SSO)
- SOXL: Far More Risk Than Reward Since COVID Shock (NYSEARCA:SOXL)
- SPXU: Drifting In The Right Direction For Now
- SOXS: Betting Time Is Over, Switching Over To SOXL (NYSEARCA:SOXS)
- The Semiconductor Investment Landscape: Demand Will Grow, But Cycles Define The Game (SMH)
- Largest Negative Momentum Signal Since February On Technology Breakdown
- Erosion Goes On For SPUU (NYSEARCA:SPUU)
- Total Return Breakouts: Signals Weakening After Record Gains, Nvidia, Semiconductors Key
- TSMC: The Bull Run Has Only Just Begun (NYSE:TSM)
- Tech Stocks Are Racing Back — Just Not In The Way You Expected
- Grok 4’s Launch May Signal AI’s Next Wave: The Case For SOXL (NYSEARCA:SOXL)
- Investor Greed Returns With A Vengeance
- UDOW: Risks And Monthly Leveraged ETFs Report (NYSEARCA:UDOW)
- SOXL: A Tactical Bullish Setup In Semiconductors (NYSEARCA:SOXL)
- SOXS: Losses Will Only Deepen From Here - Bad Time To Bet Against Semis (NYSEARCA:SOXS)
- SDS: A Good Hedging Tool With A Caveat
- Taking Apart The Tariff Impact With ETFs
- Vltava Fund Q1 2025 Letter To Shareholders
- UGL: A Steady Decay History, And Leveraged ETF Dashboard
- Hedging QQQ With Growth Investor Pro (undefined:QQQ)
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SOXL heute?
Die Aktie von Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) notiert heute bei 38.23. Sie wird innerhalb einer Spanne von 37.62 - 40.06 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 39.03 und das Handelsvolumen erreichte 64697. Das Live-Chart von SOXL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SOXL Dividenden?
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares wird derzeit mit 38.23 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 24.73% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SOXL zu verfolgen.
Wie kaufe ich SOXL-Aktien?
Sie können Aktien von Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) zum aktuellen Kurs von 38.23 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 38.23 oder 38.53 platziert, während 64697 und -3.17% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SOXL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SOXL-Aktien?
Bei einer Investition in Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares müssen die jährliche Spanne 7.22 - 40.06 und der aktuelle Kurs 38.23 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 11.91% und 205.11%, bevor sie Orders zu 38.23 oder 38.53 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SOXL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares?
Der höchste Kurs von Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) im vergangenen Jahr lag bei 40.06. Innerhalb von 7.22 - 40.06 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 39.03 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares?
Der niedrigste Kurs von Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) im Laufe des Jahres betrug 7.22. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 38.23 und der Spanne 7.22 - 40.06 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SOXL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SOXL statt?
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 39.03 und 24.73% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.03
- Eröffnung
- 39.48
- Bid
- 38.23
- Ask
- 38.53
- Tief
- 37.62
- Hoch
- 40.06
- Volumen
- 64.697 K
- Tagesänderung
- -2.05%
- Monatsänderung
- 11.91%
- 6-Monatsänderung
- 205.11%
- Jahresänderung
- 24.73%