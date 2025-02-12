- Обзор рынка
SOXL: Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
Курс SOXL за сегодня изменился на -2.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.62, а максимальная — 40.06.
Следите за динамикой Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SOXL
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SOXL сегодня?
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) сегодня оценивается на уровне 38.23. Инструмент торгуется в пределах 37.62 - 40.06, вчерашнее закрытие составило 39.03, а торговый объем достиг 64697. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SOXL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares?
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares в настоящее время оценивается в 38.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.73% и USD. Отслеживайте движения SOXL на графике в реальном времени.
Как купить акции SOXL?
Вы можете купить акции Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) по текущей цене 38.23. Ордера обычно размещаются около 38.23 или 38.53, тогда как 64697 и -3.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SOXL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SOXL?
Инвестирование в Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares предполагает учет годового диапазона 7.22 - 40.06 и текущей цены 38.23. Многие сравнивают 11.91% и 205.11% перед размещением ордеров на 38.23 или 38.53. Изучайте ежедневные изменения цены SOXL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares?
Самая высокая цена Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) за последний год составила 40.06. Акции заметно колебались в пределах 7.22 - 40.06, сравнение с 39.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares?
Самая низкая цена Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) за год составила 7.22. Сравнение с текущими 38.23 и 7.22 - 40.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SOXL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SOXL?
В прошлом Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.03 и 24.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.03
- Open
- 39.48
- Bid
- 38.23
- Ask
- 38.53
- Low
- 37.62
- High
- 40.06
- Объем
- 64.697 K
- Дневное изменение
- -2.05%
- Месячное изменение
- 11.91%
- 6-месячное изменение
- 205.11%
- Годовое изменение
- 24.73%