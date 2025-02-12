- Panoramica
SOXL: Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
Il tasso di cambio SOXL ha avuto una variazione del 5.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.14 e ad un massimo di 39.20.
Segui le dinamiche di Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SOXL News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SOXL oggi?
Oggi le azioni Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares sono prezzate a 39.05. Viene scambiato all'interno di 5.97%, la chiusura di ieri è stata 36.85 e il volume degli scambi ha raggiunto 48284. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SOXL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares pagano dividendi?
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares è attualmente valutato a 39.05. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 27.41% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SOXL.
Come acquistare azioni SOXL?
Puoi acquistare azioni Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares al prezzo attuale di 39.05. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 39.05 o 39.35, mentre 48284 e 0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SOXL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SOXL?
Investire in Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares implica considerare l'intervallo annuale 7.22 - 39.20 e il prezzo attuale 39.05. Molti confrontano 14.31% e 211.65% prima di effettuare ordini su 39.05 o 39.35. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SOXL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares?
Il prezzo massimo di Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares nell'ultimo anno è stato 39.20. All'interno di 7.22 - 39.20, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 36.85 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares?
Il prezzo più basso di Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) nel corso dell'anno è stato 7.22. Confrontandolo con gli attuali 39.05 e 7.22 - 39.20 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SOXL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SOXL?
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 36.85 e 27.41%.
- Chiusura Precedente
- 36.85
- Apertura
- 38.98
- Bid
- 39.05
- Ask
- 39.35
- Minimo
- 38.14
- Massimo
- 39.20
- Volume
- 48.284 K
- Variazione giornaliera
- 5.97%
- Variazione Mensile
- 14.31%
- Variazione Semestrale
- 211.65%
- Variazione Annuale
- 27.41%
- Agire
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Agire
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Agire
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%