SMMV: iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
A taxa do SMMV para hoje mudou para 0.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 43.19 e o mais alto foi 43.37.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SMMV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SMMV hoje?
Hoje iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) está avaliado em 43.21. O instrumento é negociado dentro de 43.19 - 43.37, o fechamento de ontem foi 42.93, e o volume de negociação atingiu 33. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SMMV em tempo real.
As ações de iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF está avaliado em 43.21. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.90% e USD. Monitore os movimentos de SMMV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SMMV?
Você pode comprar ações de iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) pelo preço atual 43.21. Ordens geralmente são executadas perto de 43.21 ou 43.51, enquanto 33 e 0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SMMV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SMMV?
Investir em iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF envolve considerar a faixa anual 37.53 - 44.56 e o preço atual 43.21. Muitos comparam 0.63% e 4.50% antes de enviar ordens em 43.21 ou 43.51. Estude as mudanças diárias de preço de SMMV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?
O maior preço de iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) no último ano foi 44.56. As ações oscilaram bastante dentro de 37.53 - 44.56, e a comparação com 42.93 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?
O menor preço de iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) no ano foi 37.53. A comparação com o preço atual 43.21 e 37.53 - 44.56 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SMMV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SMMV?
No passado iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 42.93 e 4.90% após os eventos corporativos.
- 42.93
- 43.19
- 43.21
- 43.51
- 43.19
- 43.37
- 33
- 0.65%
- 0.63%
- 4.50%
- 4.90%