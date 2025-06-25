- Aperçu
SMMV: iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
Le taux de change de SMMV a changé de -0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 42.85 et à un maximum de 43.02.
Suivez la dynamique iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SMMV Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SMMV aujourd'hui ?
L'action iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF est cotée à 42.97 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.19%, a clôturé hier à 43.05 et son volume d'échange a atteint 71. Le graphique en temps réel du cours de SMMV présente ces mises à jour.
L'action iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF est actuellement valorisé à 42.97. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.32% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SMMV.
Comment acheter des actions SMMV ?
Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF au cours actuel de 42.97. Les ordres sont généralement placés à proximité de 42.97 ou de 43.27, le 71 et le 0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SMMV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SMMV ?
Investir dans iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 37.53 - 44.56 et le prix actuel 42.97. Beaucoup comparent 0.07% et 3.92% avant de passer des ordres à 42.97 ou 43.27. Consultez le graphique du cours de SMMV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF l'année dernière était 44.56. Au cours de 37.53 - 44.56, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 43.05 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ?
Le cours le plus bas de iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) sur l'année a été 37.53. Sa comparaison avec 42.97 et 37.53 - 44.56 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SMMV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SMMV a-t-elle été divisée ?
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 43.05 et 4.32% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 43.05
- Ouverture
- 42.94
- Bid
- 42.97
- Ask
- 43.27
- Plus Bas
- 42.85
- Plus Haut
- 43.02
- Volume
- 71
- Changement quotidien
- -0.19%
- Changement Mensuel
- 0.07%
- Changement à 6 Mois
- 3.92%
- Changement Annuel
- 4.32%
- Act
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Act
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Act
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M