CotationsSections
Devises / SMMV
Retour à Actions

SMMV: iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

42.97 USD 0.08 (0.19%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SMMV a changé de -0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 42.85 et à un maximum de 43.02.

Suivez la dynamique iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMMV Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SMMV aujourd'hui ?

L'action iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF est cotée à 42.97 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.19%, a clôturé hier à 43.05 et son volume d'échange a atteint 71. Le graphique en temps réel du cours de SMMV présente ces mises à jour.

L'action iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF est actuellement valorisé à 42.97. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.32% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SMMV.

Comment acheter des actions SMMV ?

Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF au cours actuel de 42.97. Les ordres sont généralement placés à proximité de 42.97 ou de 43.27, le 71 et le 0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SMMV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SMMV ?

Investir dans iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 37.53 - 44.56 et le prix actuel 42.97. Beaucoup comparent 0.07% et 3.92% avant de passer des ordres à 42.97 ou 43.27. Consultez le graphique du cours de SMMV en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF l'année dernière était 44.56. Au cours de 37.53 - 44.56, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 43.05 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ?

Le cours le plus bas de iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) sur l'année a été 37.53. Sa comparaison avec 42.97 et 37.53 - 44.56 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SMMV sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SMMV a-t-elle été divisée ?

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 43.05 et 4.32% après les opérations sur titres.

Range quotidien
42.85 43.02
Range Annuel
37.53 44.56
Clôture Précédente
43.05
Ouverture
42.94
Bid
42.97
Ask
43.27
Plus Bas
42.85
Plus Haut
43.02
Volume
71
Changement quotidien
-0.19%
Changement Mensuel
0.07%
Changement à 6 Mois
3.92%
Changement Annuel
4.32%
01 octobre, mercredi
12:15
USD
ADP Variation de l’Emploi Non-Agricole
Act
-32 K
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Fabrication de PMI de Markit
Act
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Dépenses de Construction m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI manufacturier ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Prix manufacturiers payés
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
1.792 M
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.271 M
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M