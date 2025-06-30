クォートセクション
SMMV: iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

43.21 USD 0.28 (0.65%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SMMVの今日の為替レートは、0.65%変化しました。日中、通貨は1あたり43.19の安値と43.37の高値で取引されました。

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SMMV株の現在の価格は？

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETFの株価は本日43.21です。43.19 - 43.37内で取引され、前日の終値は42.93、取引量は33に達しました。SMMVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETFの株は配当を出しますか？

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETFの現在の価格は43.21です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.90%やUSDにも注目します。SMMVの動きはライブチャートで確認できます。

SMMV株を買う方法は？

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETFの株は現在43.21で購入可能です。注文は通常43.21または43.51付近で行われ、33や0.05%が市場の動きを示します。SMMVの最新情報はライブチャートで確認できます。

SMMV株に投資する方法は？

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETFへの投資では、年間の値幅37.53 - 44.56と現在の43.21を考慮します。注文は多くの場合43.21や43.51で行われる前に、0.63%や4.50%と比較されます。SMMVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETFの株の最高値は？

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETFの過去1年の最高値は44.56でした。37.53 - 44.56内で株価は大きく変動し、42.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETFの株の最低値は？

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF(SMMV)の年間最安値は37.53でした。現在の43.21や37.53 - 44.56と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SMMVの動きはライブチャートで確認できます。

SMMVの株式分割はいつ行われましたか？

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、42.93、4.90%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
43.19 43.37
1年のレンジ
37.53 44.56
以前の終値
42.93
始値
43.19
買値
43.21
買値
43.51
安値
43.19
高値
43.37
出来高
33
1日の変化
0.65%
1ヶ月の変化
0.63%
6ヶ月の変化
4.50%
1年の変化
4.90%
04 10月, 土曜日