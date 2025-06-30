- Panorámica
SMMV: iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
El tipo de cambio de SMMV de hoy ha cambiado un 0.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.19, mientras que el máximo ha alcanzado 43.37.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SMMV hoy?
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) se evalúa hoy en 43.21. El instrumento se negocia dentro de 43.19 - 43.37; el cierre de ayer ha sido 42.93 y el volumen comercial ha alcanzado 33. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SMMV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF se evalúa actualmente en 43.21. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.90% y USD. Monitoree los movimientos de SMMV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SMMV?
Puede comprar acciones de iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) al precio actual de 43.21. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 43.21 o 43.51, mientras que 33 y 0.05% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SMMV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SMMV?
Invertir en iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF implica tener en cuenta el rango anual 37.53 - 44.56 y el precio actual 43.21. Muchos comparan 0.63% y 4.50% antes de colocar órdenes en 43.21 o 43.51. Estudie los cambios diarios de precios de SMMV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?
El precio más alto de iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) en el último año ha sido 44.56. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 37.53 - 44.56, una comparación con 42.93 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?
El precio más bajo de iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) para el año ha sido 37.53. La comparación con los actuales 43.21 y 37.53 - 44.56 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SMMV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SMMV?
En el pasado, iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 42.93 y 4.90% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 42.93
- Open
- 43.19
- Bid
- 43.21
- Ask
- 43.51
- Low
- 43.19
- High
- 43.37
- Volumen
- 33
- Cambio diario
- 0.65%
- Cambio mensual
- 0.63%
- Cambio a 6 meses
- 4.50%
- Cambio anual
- 4.90%