El tipo de cambio de SMMV de hoy ha cambiado un 0.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.19, mientras que el máximo ha alcanzado 43.37.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.