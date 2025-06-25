QuotazioniSezioni
SMMV: iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

42.97 USD 0.08 (0.19%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SMMV ha avuto una variazione del -0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.85 e ad un massimo di 43.02.

Segui le dinamiche di iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SMMV oggi?

Oggi le azioni iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF sono prezzate a 42.97. Viene scambiato all'interno di -0.19%, la chiusura di ieri è stata 43.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 71. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SMMV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF pagano dividendi?

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF è attualmente valutato a 42.97. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.32% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SMMV.

Come acquistare azioni SMMV?

Puoi acquistare azioni iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF al prezzo attuale di 42.97. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 42.97 o 43.27, mentre 71 e 0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SMMV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SMMV?

Investire in iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF implica considerare l'intervallo annuale 37.53 - 44.56 e il prezzo attuale 42.97. Molti confrontano 0.07% e 3.92% prima di effettuare ordini su 42.97 o 43.27. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SMMV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?

Il prezzo massimo di iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF nell'ultimo anno è stato 44.56. All'interno di 37.53 - 44.56, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 43.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?

Il prezzo più basso di iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) nel corso dell'anno è stato 37.53. Confrontandolo con gli attuali 42.97 e 37.53 - 44.56 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SMMV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SMMV?

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 43.05 e 4.32%.

Intervallo Giornaliero
42.85 43.02
Intervallo Annuale
37.53 44.56
Chiusura Precedente
43.05
Apertura
42.94
Bid
42.97
Ask
43.27
Minimo
42.85
Massimo
43.02
Volume
71
Variazione giornaliera
-0.19%
Variazione Mensile
0.07%
Variazione Semestrale
3.92%
Variazione Annuale
4.32%
