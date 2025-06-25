- Panoramica
SMMV: iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
Il tasso di cambio SMMV ha avuto una variazione del -0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.85 e ad un massimo di 43.02.
Segui le dinamiche di iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SMMV oggi?
Oggi le azioni iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF sono prezzate a 42.97. Viene scambiato all'interno di -0.19%, la chiusura di ieri è stata 43.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 71. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SMMV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF pagano dividendi?
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF è attualmente valutato a 42.97. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.32% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SMMV.
Come acquistare azioni SMMV?
Puoi acquistare azioni iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF al prezzo attuale di 42.97. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 42.97 o 43.27, mentre 71 e 0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SMMV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SMMV?
Investire in iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF implica considerare l'intervallo annuale 37.53 - 44.56 e il prezzo attuale 42.97. Molti confrontano 0.07% e 3.92% prima di effettuare ordini su 42.97 o 43.27. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SMMV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?
Il prezzo massimo di iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF nell'ultimo anno è stato 44.56. All'interno di 37.53 - 44.56, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 43.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?
Il prezzo più basso di iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) nel corso dell'anno è stato 37.53. Confrontandolo con gli attuali 42.97 e 37.53 - 44.56 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SMMV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SMMV?
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 43.05 e 4.32%.
- Chiusura Precedente
- 43.05
- Apertura
- 42.94
- Bid
- 42.97
- Ask
- 43.27
- Minimo
- 42.85
- Massimo
- 43.02
- Volume
- 71
- Variazione giornaliera
- -0.19%
- Variazione Mensile
- 0.07%
- Variazione Semestrale
- 3.92%
- Variazione Annuale
- 4.32%
- Agire
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Agire
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Agire
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M