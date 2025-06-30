SMMV: iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
今日SMMV汇率已更改0.65%。当日，交易品种以低点43.19和高点43.37进行交易。
关注iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMMV新闻
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Should iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) Be on Your Investing Radar?
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) Be on Your Investing Radar?
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Fears Of Slower Economic Growth Pressure U.S. Small-Cap Stock Outlook
常见问题解答
SMMV股票今天的价格是多少？
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF股票今天的定价为43.21。它在43.19 - 43.37范围内交易，昨天的收盘价为42.93，交易量达到33。SMMV的实时价格图表显示了这些更新。
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF股票是否支付股息？
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF目前的价值为43.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.90%和USD。实时查看图表以跟踪SMMV走势。
如何购买SMMV股票？
您可以以43.21的当前价格购买iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF股票。订单通常设置在43.21或43.51附近，而33和0.05%显示市场活动。立即关注SMMV的实时图表更新。
如何投资SMMV股票？
投资iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF需要考虑年度范围37.53 - 44.56和当前价格43.21。许多人在以43.21或43.51下订单之前，会比较0.63%和。实时查看SMMV价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF的最高价格是44.56。在37.53 - 44.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF的绩效。
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF（SMMV）的最低价格为37.53。将其与当前的43.21和37.53 - 44.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMMV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SMMV股票是什么时候拆分的？
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.93和4.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.93
- 开盘价
- 43.19
- 卖价
- 43.21
- 买价
- 43.51
- 最低价
- 43.19
- 最高价
- 43.37
- 交易量
- 33
- 日变化
- 0.65%
- 月变化
- 0.63%
- 6个月变化
- 4.50%
- 年变化
- 4.90%