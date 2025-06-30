报价部分
SMMV
SMMV: iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

43.21 USD 0.28 (0.65%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SMMV汇率已更改0.65%。当日，交易品种以低点43.19和高点43.37进行交易。

关注iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

SMMV新闻

常见问题解答

SMMV股票今天的价格是多少？

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF股票今天的定价为43.21。它在43.19 - 43.37范围内交易，昨天的收盘价为42.93，交易量达到33。SMMV的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF目前的价值为43.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.90%和USD。实时查看图表以跟踪SMMV走势。

如何购买SMMV股票？

您可以以43.21的当前价格购买iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF股票。订单通常设置在43.21或43.51附近，而33和0.05%显示市场活动。立即关注SMMV的实时图表更新。

如何投资SMMV股票？

投资iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF需要考虑年度范围37.53 - 44.56和当前价格43.21。许多人在以43.21或43.51下订单之前，会比较0.63%和。实时查看SMMV价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF的最高价格是44.56。在37.53 - 44.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF的绩效。

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF（SMMV）的最低价格为37.53。将其与当前的43.21和37.53 - 44.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMMV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMMV股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.93和4.90%中可见。

日范围
43.19 43.37
年范围
37.53 44.56
前一天收盘价
42.93
开盘价
43.19
卖价
43.21
买价
43.51
最低价
43.19
最高价
43.37
交易量
33
日变化
0.65%
月变化
0.63%
6个月变化
4.50%
年变化
4.90%
04 十月, 星期六