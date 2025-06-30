КотировкиРазделы
Валюты / SMMV
Назад в Рынок акций США

SMMV: iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

43.21 USD 0.28 (0.65%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SMMV за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.19, а максимальная — 43.37.

Следите за динамикой iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SMMV

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMMV сегодня?

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) сегодня оценивается на уровне 43.21. Инструмент торгуется в пределах 43.19 - 43.37, вчерашнее закрытие составило 42.93, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMMV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF в настоящее время оценивается в 43.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.90% и USD. Отслеживайте движения SMMV на графике в реальном времени.

Как купить акции SMMV?

Вы можете купить акции iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) по текущей цене 43.21. Ордера обычно размещаются около 43.21 или 43.51, тогда как 33 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMMV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMMV?

Инвестирование в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF предполагает учет годового диапазона 37.53 - 44.56 и текущей цены 43.21. Многие сравнивают 0.63% и 4.50% перед размещением ордеров на 43.21 или 43.51. Изучайте ежедневные изменения цены SMMV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) за последний год составила 44.56. Акции заметно колебались в пределах 37.53 - 44.56, сравнение с 42.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) за год составила 37.53. Сравнение с текущими 43.21 и 37.53 - 44.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMMV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMMV?

В прошлом iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.93 и 4.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.19 43.37
Годовой диапазон
37.53 44.56
Предыдущее закрытие
42.93
Open
43.19
Bid
43.21
Ask
43.51
Low
43.19
High
43.37
Объем
33
Дневное изменение
0.65%
Месячное изменение
0.63%
6-месячное изменение
4.50%
Годовое изменение
4.90%
04 октября, суббота