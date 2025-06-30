- Обзор рынка
SMMV: iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
Курс SMMV за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.19, а максимальная — 43.37.
Следите за динамикой iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SMMV сегодня?
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) сегодня оценивается на уровне 43.21. Инструмент торгуется в пределах 43.19 - 43.37, вчерашнее закрытие составило 42.93, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMMV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF в настоящее время оценивается в 43.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.90% и USD. Отслеживайте движения SMMV на графике в реальном времени.
Как купить акции SMMV?
Вы можете купить акции iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) по текущей цене 43.21. Ордера обычно размещаются около 43.21 или 43.51, тогда как 33 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMMV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SMMV?
Инвестирование в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF предполагает учет годового диапазона 37.53 - 44.56 и текущей цены 43.21. Многие сравнивают 0.63% и 4.50% перед размещением ордеров на 43.21 или 43.51. Изучайте ежедневные изменения цены SMMV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) за последний год составила 44.56. Акции заметно колебались в пределах 37.53 - 44.56, сравнение с 42.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) за год составила 37.53. Сравнение с текущими 43.21 и 37.53 - 44.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMMV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SMMV?
В прошлом iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.93 и 4.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.93
- Open
- 43.19
- Bid
- 43.21
- Ask
- 43.51
- Low
- 43.19
- High
- 43.37
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- 0.65%
- Месячное изменение
- 0.63%
- 6-месячное изменение
- 4.50%
- Годовое изменение
- 4.90%