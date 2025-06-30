KurseKategorien
SMMV: iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

43.21 USD 0.28 (0.65%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SMMV hat sich für heute um 0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.19 bis zu einem Hoch von 43.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SMMV heute?

Die Aktie von iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) notiert heute bei 43.21. Sie wird innerhalb einer Spanne von 43.19 - 43.37 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 42.93 und das Handelsvolumen erreichte 33. Das Live-Chart von SMMV zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SMMV Dividenden?

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF wird derzeit mit 43.21 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.90% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SMMV zu verfolgen.

Wie kaufe ich SMMV-Aktien?

Sie können Aktien von iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) zum aktuellen Kurs von 43.21 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 43.21 oder 43.51 platziert, während 33 und 0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SMMV auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SMMV-Aktien?

Bei einer Investition in iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF müssen die jährliche Spanne 37.53 - 44.56 und der aktuelle Kurs 43.21 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.63% und 4.50%, bevor sie Orders zu 43.21 oder 43.51 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SMMV.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?

Der höchste Kurs von iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) im vergangenen Jahr lag bei 44.56. Innerhalb von 37.53 - 44.56 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 42.93 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) im Laufe des Jahres betrug 37.53. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 43.21 und der Spanne 37.53 - 44.56 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SMMV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SMMV statt?

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 42.93 und 4.90% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
43.19 43.37
Jahresspanne
37.53 44.56
Vorheriger Schlusskurs
42.93
Eröffnung
43.19
Bid
43.21
Ask
43.51
Tief
43.19
Hoch
43.37
Volumen
33
Tagesänderung
0.65%
Monatsänderung
0.63%
6-Monatsänderung
4.50%
Jahresänderung
4.90%
04 Oktober, Samstag