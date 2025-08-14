Moedas / RELI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RELI: Reliance Global Group Inc
0.77 USD 0.04 (5.48%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RELI para hoje mudou para 5.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.71 e o mais alto foi 0.82.
Veja a dinâmica do par de moedas Reliance Global Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RELI Notícias
- Reliance Global Group adquire ethereum como parte de estratégia de ativos digitais
- Reliance Global Group acquires ethereum as part of digital asset strategy
- Reliance Global Group completes first Ethereum purchase for treasury
- Reliance Global Group to invest up to $120 million in cryptocurrencies
- Reliance Global Group plans $120 million cryptocurrency investment
- Por que se espera que o armazenamento de baterias desempenhe um papel crucial
- A Índia está pronta para transformar sua economia de serviços na era da IA?
- Is India ready to pivot its services economy in the age of AI? Jefferies weighs in
- India stocks mixed at close of trade; Nifty 50 up 0.03%
- Jefferies maintains Buy on Reliance Industries stock, citing O2C strength
- JPMorgan reiterates Overweight rating on Reliance Industries stock
- OpenAI plans massive India data center to boost AI infrastructure - report
- Reliance Industries stock holds Buy rating at BofA ahead of Jio IPO plans
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.30%
- India boosts US oil purchases on competitive prices, narrows trade deficit
- Exclusive-India’s Russian oil imports set to rise in September in defiance of US
- Factbox-Indian textiles, jewellery slapped with 50% Trump tariff; pharma, phones exempt
- Explainer-Why India’s Russian oil imports sparked US tariffs amid Ukraine peace talks
- Analysis-India’s Russian oil gains wiped out by Trump’s tariffs
- Reliance Industries stock rating resumed at Buy by UBS on value unlocking
- In protein-deficient India, McDonald’s, Bollywood and cricket fuel wellness craze
- India stocks higher at close of trade; Nifty 50 up 0.13%
- India stocks higher at close of trade; Nifty 50 up 0.42%
- Reliance Global Group enters at-the-market equity offering agreement with H.C. Wainwright
Faixa diária
0.71 0.82
Faixa anual
0.67 5.11
- Fechamento anterior
- 0.73
- Open
- 0.75
- Bid
- 0.77
- Ask
- 1.07
- Low
- 0.71
- High
- 0.82
- Volume
- 1.428 K
- Mudança diária
- 5.48%
- Mudança mensal
- -19.79%
- Mudança de 6 meses
- -34.19%
- Mudança anual
- -65.78%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh