Divisas / RELI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
RELI: Reliance Global Group Inc
0.73 USD 0.05 (7.35%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RELI de hoy ha cambiado un 7.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.70, mientras que el máximo ha alcanzado 0.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Reliance Global Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RELI News
- Reliance Global Group adquiere ethereum como parte de su estrategia de activos digitales
- Reliance Global Group adquiere ethereum como parte de su estrategia de activos digitales
- Reliance Global Group acquires ethereum as part of digital asset strategy
- Reliance Global Group completes first Ethereum purchase for treasury
- Reliance Global Group invertirá hasta 120 millones de dólares en criptomonedas
- Reliance Global Group to invest up to $120 million in cryptocurrencies
- Reliance Global Group plans $120 million cryptocurrency investment
- Por qué se espera que el almacenamiento de baterías juegue un rol crucial
- Por qué se espera que el almacenamiento de baterías juegue un papel crucial
- ¿Está India preparada para pivotar su economía de servicios en la era de la IA?
- ¿Está India lista para transformar su economía de servicios en la era de IA?
- Is India ready to pivot its services economy in the age of AI? Jefferies weighs in
- India stocks mixed at close of trade; Nifty 50 up 0.03%
- Jefferies maintains Buy on Reliance Industries stock, citing O2C strength
- JPMorgan reiterates Overweight rating on Reliance Industries stock
- OpenAI plans massive India data center to boost AI infrastructure - report
- Reliance Industries stock holds Buy rating at BofA ahead of Jio IPO plans
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.30%
- India boosts US oil purchases on competitive prices, narrows trade deficit
- Exclusive-India’s Russian oil imports set to rise in September in defiance of US
- Factbox-Indian textiles, jewellery slapped with 50% Trump tariff; pharma, phones exempt
- Explainer-Why India’s Russian oil imports sparked US tariffs amid Ukraine peace talks
- Analysis-India’s Russian oil gains wiped out by Trump’s tariffs
- Reliance Industries stock rating resumed at Buy by UBS on value unlocking
Rango diario
0.70 0.91
Rango anual
0.67 5.11
- Cierres anteriores
- 0.68
- Open
- 0.88
- Bid
- 0.73
- Ask
- 1.03
- Low
- 0.70
- High
- 0.91
- Volumen
- 15.964 K
- Cambio diario
- 7.35%
- Cambio mensual
- -23.96%
- Cambio a 6 meses
- -37.61%
- Cambio anual
- -67.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B