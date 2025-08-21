Valute / RELI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RELI: Reliance Global Group Inc
0.74 USD 0.03 (3.90%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RELI ha avuto una variazione del -3.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.73 e ad un massimo di 0.79.
Segui le dinamiche di Reliance Global Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RELI News
- Reliance Global Group acquisisce ethereum come parte della strategia sugli asset digitali
- Reliance Global Group acquires ethereum as part of digital asset strategy
- Reliance Global Group completes first Ethereum purchase for treasury
- Reliance Global Group completa il primo acquisto di Ethereum per la tesoreria
- Reliance Global Group to invest up to $120 million in cryptocurrencies
- Reliance Global Group plans $120 million cryptocurrency investment
- Reliance Global Group pianifica investimento di 120 milioni di dollari in criptovalute
- Perché si prevede che lo stoccaggio delle batterie giocherà un ruolo cruciale
- L’India è pronta a trasformare la sua economia di servizi nell’era dell’IA? L’analisi di Jefferies
- Is India ready to pivot its services economy in the age of AI? Jefferies weighs in
- India stocks mixed at close of trade; Nifty 50 up 0.03%
- Jefferies maintains Buy on Reliance Industries stock, citing O2C strength
- JPMorgan reiterates Overweight rating on Reliance Industries stock
- OpenAI plans massive India data center to boost AI infrastructure - report
- Reliance Industries stock holds Buy rating at BofA ahead of Jio IPO plans
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.30%
- India boosts US oil purchases on competitive prices, narrows trade deficit
- Exclusive-India’s Russian oil imports set to rise in September in defiance of US
- Factbox-Indian textiles, jewellery slapped with 50% Trump tariff; pharma, phones exempt
- Explainer-Why India’s Russian oil imports sparked US tariffs amid Ukraine peace talks
- Analysis-India’s Russian oil gains wiped out by Trump’s tariffs
- Reliance Industries stock rating resumed at Buy by UBS on value unlocking
- In protein-deficient India, McDonald’s, Bollywood and cricket fuel wellness craze
- India stocks higher at close of trade; Nifty 50 up 0.13%
Intervallo Giornaliero
0.73 0.79
Intervallo Annuale
0.67 5.11
- Chiusura Precedente
- 0.77
- Apertura
- 0.74
- Bid
- 0.74
- Ask
- 1.04
- Minimo
- 0.73
- Massimo
- 0.79
- Volume
- 1.221 K
- Variazione giornaliera
- -3.90%
- Variazione Mensile
- -22.92%
- Variazione Semestrale
- -36.75%
- Variazione Annuale
- -67.11%
21 settembre, domenica