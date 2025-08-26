Devises / RELI
RELI: Reliance Global Group Inc
0.74 USD 0.03 (3.90%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RELI a changé de -3.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.73 et à un maximum de 0.79.
Suivez la dynamique Reliance Global Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RELI Nouvelles
- Reliance Global Group acquiert de l’ethereum dans le cadre de sa stratégie d’actifs numériques
- Reliance Global Group acquires ethereum as part of digital asset strategy
- Reliance Global Group réalise son premier achat d’Ethereum pour sa trésorerie
- Reliance Global Group completes first Ethereum purchase for treasury
- Reliance Global Group prévoit d’investir jusqu’à 120 millions $ en cryptomonnaies
- Reliance Global Group to invest up to $120 million in cryptocurrencies
- Reliance Global Group plans $120 million cryptocurrency investment
- Reliance Global Group prévoit un investissement de 120 millions $ dans les cryptomonnaies
Range quotidien
0.73 0.79
Range Annuel
0.67 5.11
- Clôture Précédente
- 0.77
- Ouverture
- 0.74
- Bid
- 0.74
- Ask
- 1.04
- Plus Bas
- 0.73
- Plus Haut
- 0.79
- Volume
- 1.221 K
- Changement quotidien
- -3.90%
- Changement Mensuel
- -22.92%
- Changement à 6 Mois
- -36.75%
- Changement Annuel
- -67.11%
20 septembre, samedi