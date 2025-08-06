Валюты / RELI
RELI: Reliance Global Group Inc
0.68 USD 0.12 (15.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RELI за сегодня изменился на -15.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.67, а максимальная — 0.80.
Следите за динамикой Reliance Global Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RELI
- Reliance Global Group to invest up to $120 million in cryptocurrencies
- Reliance Global Group plans $120 million cryptocurrency investment
- Почему системы хранения энергии будут играть очень важную роль
- Is India ready to pivot its services economy in the age of AI? Jefferies weighs in
- India stocks mixed at close of trade; Nifty 50 up 0.03%
- Jefferies maintains Buy on Reliance Industries stock, citing O2C strength
- JPMorgan reiterates Overweight rating on Reliance Industries stock
- OpenAI plans massive India data center to boost AI infrastructure - report
- Reliance Industries stock holds Buy rating at BofA ahead of Jio IPO plans
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.30%
- India boosts US oil purchases on competitive prices, narrows trade deficit
- Exclusive-India’s Russian oil imports set to rise in September in defiance of US
- Factbox-Indian textiles, jewellery slapped with 50% Trump tariff; pharma, phones exempt
- Explainer-Why India’s Russian oil imports sparked US tariffs amid Ukraine peace talks
- Analysis-India’s Russian oil gains wiped out by Trump’s tariffs
- Reliance Industries stock rating resumed at Buy by UBS on value unlocking
- In protein-deficient India, McDonald’s, Bollywood and cricket fuel wellness craze
- India stocks higher at close of trade; Nifty 50 up 0.13%
- India stocks higher at close of trade; Nifty 50 up 0.42%
- Reliance Global Group enters at-the-market equity offering agreement with H.C. Wainwright
- Nifty seen steady at 25000 but tariff risks may drive swings
- Should India continue buying crude oil from Russia?
- Factbox-Indian textiles, jewellery at risk of 50% Trump tariffs; pharma, phones exempt
- Instant View: Trump order imposes additional 25% tariff on goods from India
Дневной диапазон
0.67 0.80
Годовой диапазон
0.67 5.11
- Предыдущее закрытие
- 0.80
- Open
- 0.77
- Bid
- 0.68
- Ask
- 0.98
- Low
- 0.67
- High
- 0.80
- Объем
- 1.734 K
- Дневное изменение
- -15.00%
- Месячное изменение
- -29.17%
- 6-месячное изменение
- -41.88%
- Годовое изменение
- -69.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.