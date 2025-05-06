Moedas / RDY
RDY: Dr. Reddy's Laboratories Ltd
14.84 USD 0.02 (0.13%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RDY para hoje mudou para -0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.83 e o mais alto foi 14.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Dr. Reddy's Laboratories Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
14.83 14.90
Faixa anual
12.28 16.16
- Fechamento anterior
- 14.86
- Open
- 14.90
- Bid
- 14.84
- Ask
- 15.14
- Low
- 14.83
- High
- 14.90
- Volume
- 164
- Mudança diária
- -0.13%
- Mudança mensal
- 4.51%
- Mudança de 6 meses
- 12.42%
- Mudança anual
- -6.78%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh