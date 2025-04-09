Валюты / RDY
RDY: Dr. Reddy's Laboratories Ltd
14.73 USD 0.09 (0.61%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RDY за сегодня изменился на 0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.67, а максимальная — 14.77.
Следите за динамикой Dr. Reddy's Laboratories Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RDY
Дневной диапазон
14.67 14.77
Годовой диапазон
12.28 16.16
- Предыдущее закрытие
- 14.64
- Open
- 14.69
- Bid
- 14.73
- Ask
- 15.03
- Low
- 14.67
- High
- 14.77
- Объем
- 828
- Дневное изменение
- 0.61%
- Месячное изменение
- 3.73%
- 6-месячное изменение
- 11.59%
- Годовое изменение
- -7.47%
