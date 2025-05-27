Währungen / RDY
RDY: Dr. Reddy's Laboratories Ltd
14.81 USD 0.05 (0.34%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RDY hat sich für heute um -0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.80 bis zu einem Hoch von 14.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dr. Reddy's Laboratories Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RDY News
Tagesspanne
14.80 14.90
Jahresspanne
12.28 16.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.86
- Eröffnung
- 14.90
- Bid
- 14.81
- Ask
- 15.11
- Tief
- 14.80
- Hoch
- 14.90
- Volumen
- 664
- Tagesänderung
- -0.34%
- Monatsänderung
- 4.30%
- 6-Monatsänderung
- 12.20%
- Jahresänderung
- -6.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K