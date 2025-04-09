货币 / RDY
RDY: Dr. Reddy's Laboratories Ltd
14.88 USD 0.15 (1.02%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RDY汇率已更改1.02%。当日，交易品种以低点14.71和高点15.05进行交易。
关注Dr. Reddy's Laboratories Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RDY新闻
- Can Tavalisse Drive Rigel's Growth Through the Rest of 2025?
- ALVO Stock Trades Near 52-Week Low: Should You Buy, Hold or Sell?
- Factbox-Indian textiles, jewellery slapped with 50% Trump tariff; pharma, phones exempt
- Coya Therapeutics stock soars after FDA accepts IND for ALS treatment
- Factbox-Indian textiles, jewellery at risk of 50% Trump tariffs; pharma, phones exempt
- Dr. Reddy's: Needs To Invest $0.95 To Produce $1 Of New Revenues (NYSE:RDY)
- Alvotech Gears Up to Report Q2 Earnings: Here's What to Expect
- Dr. Reddy's Q1 Earnings Beat Estimates, Generics Sales Boost Revenues
- Dr. Reddy’s stock price target raised to INR1,100 by Jefferies
- Dr. Reddy’s stock price target raised to INR1,200 by Goldman Sachs
- Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Dr. Reddy's Laboratories Limited 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RDY)
- Wall Street Lunch: Return Of Meme Stock Frenzy Causes Volatility In The Market
- Dr. Reddy’s Labs ADR earnings missed, revenue fell short of estimates
- New Strong Sell Stocks for July 18th
- Morgan Stanley initiates coverage on Dr. Reddy’s stock with Equalweight rating
- Macquarie downgrades Dr. Reddy’s stock rating to Neutral on gRevlimid concerns
- Why Is Dr Reddy's Stock Trading Higher On Thursday? - Dr Reddy's Laboratories (NYSE:RDY), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- HSBC upgrades Dr Reddy’s on weight loss drug semaglutide-driven earnings rebound
- Dr. Reddy’s stock rises on biosimilar collaboration with Alvotech
- HSBC upgrades Dr. Reddy’s stock rating citing semaglutide prospects
- Bristol-Myers Squibb At ASCO 2025: A Resilient Play Amid Market Turbulence (NYSE:BMY)
- Indian drugmakers fall as Trump says pharma tariffs coming in 2 weeks
- Pharma Industry Faces Jitters As Trump Hints At Historic Tariffs, BofA Outlines Probable Timeline - Eli Lilly (NYSE:LLY), Pfizer (NYSE:PFE)
日范围
14.71 15.05
年范围
12.28 16.16
- 前一天收盘价
- 14.73
- 开盘价
- 14.71
- 卖价
- 14.88
- 买价
- 15.18
- 最低价
- 14.71
- 最高价
- 15.05
- 交易量
- 937
- 日变化
- 1.02%
- 月变化
- 4.79%
- 6个月变化
- 12.73%
- 年变化
- -6.53%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值