RCEL: Avita Medical Inc
5.61 USD 0.22 (3.77%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RCEL para hoje mudou para -3.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.60 e o mais alto foi 6.03.
Veja a dinâmica do par de moedas Avita Medical Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
5.60 6.03
Faixa anual
4.12 14.17
- Fechamento anterior
- 5.83
- Open
- 5.89
- Bid
- 5.61
- Ask
- 5.91
- Low
- 5.60
- High
- 6.03
- Volume
- 482
- Mudança diária
- -3.77%
- Mudança mensal
- 29.26%
- Mudança de 6 meses
- -32.81%
- Mudança anual
- -47.42%
