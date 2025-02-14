QuotazioniSezioni
Valute / RCEL
Tornare a Azioni

RCEL: Avita Medical Inc

5.47 USD 0.07 (1.26%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RCEL ha avuto una variazione del -1.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.39 e ad un massimo di 5.83.

Segui le dinamiche di Avita Medical Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RCEL News

Intervallo Giornaliero
5.39 5.83
Intervallo Annuale
4.12 14.17
Chiusura Precedente
5.54
Apertura
5.61
Bid
5.47
Ask
5.77
Minimo
5.39
Massimo
5.83
Volume
822
Variazione giornaliera
-1.26%
Variazione Mensile
26.04%
Variazione Semestrale
-34.49%
Variazione Annuale
-48.73%
21 settembre, domenica