Valute / RCEL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RCEL: Avita Medical Inc
5.47 USD 0.07 (1.26%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RCEL ha avuto una variazione del -1.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.39 e ad un massimo di 5.83.
Segui le dinamiche di Avita Medical Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCEL News
- AVITA Medical: Reimbursement Reset And Breakeven Path By 2026 (NASDAQ:RCEL)
- Avita Medical at Morgan Stanley Conference: Strategic Insights on Growth
- AVITA Medical, Inc. (RCEL) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Avita Medical stock price target lowered to $14 from $18 at D. Boral Capital
- Avita Medical announces AU$22.7 million placement to Australian investors
- Lake Street Capital Markets assumes coverage on Avita Medical stock with Buy rating
- AVITA Medical, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RCEL)
- Avita Medical stock downgraded to Sell by BTIG on reimbursement issues
- Avita Medical Q2 2025 slides: revenue grows 21% but guidance slashed on reimbursement delays
- Avita Medical (RCEL) Q2 Sales Up 21%
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Catalyst Pharmaceuticals (NASDAQ:CPRX), Moleculin Biotech (NASDAQ:MBRX)
- Cantor Fitzgerald maintains Avita Medical at Overweight, $19 target
- Avita Medical stock hits 52-week low at $5.54 amid market challenges
- AVITA Medical, Inc. (RCEL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
5.39 5.83
Intervallo Annuale
4.12 14.17
- Chiusura Precedente
- 5.54
- Apertura
- 5.61
- Bid
- 5.47
- Ask
- 5.77
- Minimo
- 5.39
- Massimo
- 5.83
- Volume
- 822
- Variazione giornaliera
- -1.26%
- Variazione Mensile
- 26.04%
- Variazione Semestrale
- -34.49%
- Variazione Annuale
- -48.73%
21 settembre, domenica