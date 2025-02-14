货币 / RCEL
RCEL: Avita Medical Inc
5.81 USD 0.44 (7.04%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RCEL汇率已更改-7.04%。当日，交易品种以低点5.80和高点6.14进行交易。
关注Avita Medical Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCEL新闻
- Avita Medical at Morgan Stanley Conference: Strategic Insights on Growth
- AVITA Medical, Inc. (RCEL) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Avita Medical stock price target lowered to $14 from $18 at D. Boral Capital
- Avita Medical announces AU$22.7 million placement to Australian investors
- Lake Street Capital Markets assumes coverage on Avita Medical stock with Buy rating
- AVITA Medical, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RCEL)
- Avita Medical stock downgraded to Sell by BTIG on reimbursement issues
- Avita Medical Q2 2025 slides: revenue grows 21% but guidance slashed on reimbursement delays
- Avita Medical (RCEL) Q2 Sales Up 21%
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Catalyst Pharmaceuticals (NASDAQ:CPRX), Moleculin Biotech (NASDAQ:MBRX)
- Cantor Fitzgerald maintains Avita Medical at Overweight, $19 target
- Avita Medical stock hits 52-week low at $5.54 amid market challenges
- AVITA Medical, Inc. (RCEL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
5.80 6.14
年范围
4.12 14.17
- 前一天收盘价
- 6.25
- 开盘价
- 6.08
- 卖价
- 5.81
- 买价
- 6.11
- 最低价
- 5.80
- 最高价
- 6.14
- 交易量
- 639
- 日变化
- -7.04%
- 月变化
- 33.87%
- 6个月变化
- -30.42%
- 年变化
- -45.55%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值