Währungen / RCEL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RCEL: Avita Medical Inc
5.56 USD 0.02 (0.36%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RCEL hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.53 bis zu einem Hoch von 5.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Avita Medical Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCEL News
- AVITA Medical: Reimbursement Reset And Breakeven Path By 2026 (NASDAQ:RCEL)
- Avita Medical at Morgan Stanley Conference: Strategic Insights on Growth
- AVITA Medical, Inc. (RCEL) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Avita Medical stock price target lowered to $14 from $18 at D. Boral Capital
- Avita Medical announces AU$22.7 million placement to Australian investors
- Lake Street Capital Markets assumes coverage on Avita Medical stock with Buy rating
- AVITA Medical, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RCEL)
- Avita Medical stock downgraded to Sell by BTIG on reimbursement issues
- Avita Medical Q2 2025 slides: revenue grows 21% but guidance slashed on reimbursement delays
- Avita Medical (RCEL) Q2 Sales Up 21%
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Catalyst Pharmaceuticals (NASDAQ:CPRX), Moleculin Biotech (NASDAQ:MBRX)
- Cantor Fitzgerald maintains Avita Medical at Overweight, $19 target
- Avita Medical stock hits 52-week low at $5.54 amid market challenges
- AVITA Medical, Inc. (RCEL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
5.53 5.83
Jahresspanne
4.12 14.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.54
- Eröffnung
- 5.61
- Bid
- 5.56
- Ask
- 5.86
- Tief
- 5.53
- Hoch
- 5.83
- Volumen
- 153
- Tagesänderung
- 0.36%
- Monatsänderung
- 28.11%
- 6-Monatsänderung
- -33.41%
- Jahresänderung
- -47.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K