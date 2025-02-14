通貨 / RCEL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RCEL: Avita Medical Inc
5.54 USD 0.29 (4.97%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RCELの今日の為替レートは、-4.97%変化しました。日中、通貨は1あたり5.54の安値と6.03の高値で取引されました。
Avita Medical Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCEL News
- AVITA Medical: Reimbursement Reset And Breakeven Path By 2026 (NASDAQ:RCEL)
- Avita Medical at Morgan Stanley Conference: Strategic Insights on Growth
- AVITA Medical, Inc. (RCEL) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Avita Medical stock price target lowered to $14 from $18 at D. Boral Capital
- Avita Medical announces AU$22.7 million placement to Australian investors
- Lake Street Capital Markets assumes coverage on Avita Medical stock with Buy rating
- AVITA Medical, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RCEL)
- Avita Medical stock downgraded to Sell by BTIG on reimbursement issues
- Avita Medical Q2 2025 slides: revenue grows 21% but guidance slashed on reimbursement delays
- Avita Medical (RCEL) Q2 Sales Up 21%
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Catalyst Pharmaceuticals (NASDAQ:CPRX), Moleculin Biotech (NASDAQ:MBRX)
- Cantor Fitzgerald maintains Avita Medical at Overweight, $19 target
- Avita Medical stock hits 52-week low at $5.54 amid market challenges
- AVITA Medical, Inc. (RCEL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
5.54 6.03
1年のレンジ
4.12 14.17
- 以前の終値
- 5.83
- 始値
- 5.89
- 買値
- 5.54
- 買値
- 5.84
- 安値
- 5.54
- 高値
- 6.03
- 出来高
- 685
- 1日の変化
- -4.97%
- 1ヶ月の変化
- 27.65%
- 6ヶ月の変化
- -33.65%
- 1年の変化
- -48.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K