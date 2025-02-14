Валюты / RCEL
RCEL: Avita Medical Inc
6.25 USD 0.51 (7.54%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RCEL за сегодня изменился на -7.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.87, а максимальная — 6.49.
Следите за динамикой Avita Medical Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.87 6.49
Годовой диапазон
4.12 14.17
- Предыдущее закрытие
- 6.76
- Open
- 6.20
- Bid
- 6.25
- Ask
- 6.55
- Low
- 5.87
- High
- 6.49
- Объем
- 1.738 K
- Дневное изменение
- -7.54%
- Месячное изменение
- 44.01%
- 6-месячное изменение
- -25.15%
- Годовое изменение
- -41.42%
