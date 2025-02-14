Devises / RCEL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RCEL: Avita Medical Inc
5.47 USD 0.07 (1.26%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RCEL a changé de -1.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.39 et à un maximum de 5.83.
Suivez la dynamique Avita Medical Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCEL Nouvelles
- AVITA Medical: Reimbursement Reset And Breakeven Path By 2026 (NASDAQ:RCEL)
- Avita Medical at Morgan Stanley Conference: Strategic Insights on Growth
- AVITA Medical, Inc. (RCEL) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Avita Medical stock price target lowered to $14 from $18 at D. Boral Capital
- Avita Medical announces AU$22.7 million placement to Australian investors
- Lake Street Capital Markets assumes coverage on Avita Medical stock with Buy rating
- AVITA Medical, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RCEL)
- Avita Medical stock downgraded to Sell by BTIG on reimbursement issues
- Avita Medical Q2 2025 slides: revenue grows 21% but guidance slashed on reimbursement delays
- Avita Medical (RCEL) Q2 Sales Up 21%
- Top 3 Health Care Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Catalyst Pharmaceuticals (NASDAQ:CPRX), Moleculin Biotech (NASDAQ:MBRX)
- Cantor Fitzgerald maintains Avita Medical at Overweight, $19 target
- Avita Medical stock hits 52-week low at $5.54 amid market challenges
- AVITA Medical, Inc. (RCEL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
5.39 5.83
Range Annuel
4.12 14.17
- Clôture Précédente
- 5.54
- Ouverture
- 5.61
- Bid
- 5.47
- Ask
- 5.77
- Plus Bas
- 5.39
- Plus Haut
- 5.83
- Volume
- 822
- Changement quotidien
- -1.26%
- Changement Mensuel
- 26.04%
- Changement à 6 Mois
- -34.49%
- Changement Annuel
- -48.73%
20 septembre, samedi