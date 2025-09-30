CotaçõesSeções
Moedas / RC-PE
RC-PE: Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable

15.81 USD 0.16 (1.02%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do RC-PE para hoje mudou para 1.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.67 e o mais alto foi 15.85.

Veja a dinâmica do par de moedas Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de RC-PE hoje?

Hoje Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable (RC-PE) está avaliado em 15.81. O instrumento é negociado dentro de 1.02%, o fechamento de ontem foi 15.65, e o volume de negociação atingiu 34. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RC-PE em tempo real.

As ações de Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable pagam dividendos?

Atualmente Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable está avaliado em 15.81. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.47% e USD. Monitore os movimentos de RC-PE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de RC-PE?

Você pode comprar ações de Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable (RC-PE) pelo preço atual 15.81. Ordens geralmente são executadas perto de 15.81 ou 16.11, enquanto 34 e 0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RC-PE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de RC-PE?

Investir em Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable envolve considerar a faixa anual 14.93 - 16.23 e o preço atual 15.81. Muitos comparam 1.35% e 3.47% antes de enviar ordens em 15.81 ou 16.11. Estude as mudanças diárias de preço de RC-PE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Ready Capital Corp?

O maior preço de Ready Capital Corp (RC-PE) no último ano foi 16.23. As ações oscilaram bastante dentro de 14.93 - 16.23, e a comparação com 15.65 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Ready Capital Corp?

O menor preço de Ready Capital Corp (RC-PE) no ano foi 14.93. A comparação com o preço atual 15.81 e 14.93 - 16.23 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RC-PE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de RC-PE?

No passado Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 15.65 e 3.47% após os eventos corporativos.

Faixa diária
15.67 15.85
Faixa anual
14.93 16.23
Fechamento anterior
15.65
Open
15.78
Bid
15.81
Ask
16.11
Low
15.67
High
15.85
Volume
34
Mudança diária
1.02%
Mudança mensal
1.35%
Mudança de 6 meses
3.47%
Mudança anual
3.47%
