RC-PE: Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable
A taxa do RC-PE para hoje mudou para 1.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.67 e o mais alto foi 15.85.
Veja a dinâmica do par de moedas Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RC-PE hoje?
Hoje Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable (RC-PE) está avaliado em 15.81. O instrumento é negociado dentro de 1.02%, o fechamento de ontem foi 15.65, e o volume de negociação atingiu 34. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RC-PE em tempo real.
As ações de Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable pagam dividendos?
Atualmente Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable está avaliado em 15.81. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.47% e USD. Monitore os movimentos de RC-PE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RC-PE?
Você pode comprar ações de Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable (RC-PE) pelo preço atual 15.81. Ordens geralmente são executadas perto de 15.81 ou 16.11, enquanto 34 e 0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RC-PE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RC-PE?
Investir em Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable envolve considerar a faixa anual 14.93 - 16.23 e o preço atual 15.81. Muitos comparam 1.35% e 3.47% antes de enviar ordens em 15.81 ou 16.11. Estude as mudanças diárias de preço de RC-PE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Ready Capital Corp?
O maior preço de Ready Capital Corp (RC-PE) no último ano foi 16.23. As ações oscilaram bastante dentro de 14.93 - 16.23, e a comparação com 15.65 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Ready Capital Corp?
O menor preço de Ready Capital Corp (RC-PE) no ano foi 14.93. A comparação com o preço atual 15.81 e 14.93 - 16.23 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RC-PE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RC-PE?
No passado Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 15.65 e 3.47% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 15.65
- Open
- 15.78
- Bid
- 15.81
- Ask
- 16.11
- Low
- 15.67
- High
- 15.85
- Volume
- 34
- Mudança diária
- 1.02%
- Mudança mensal
- 1.35%
- Mudança de 6 meses
- 3.47%
- Mudança anual
- 3.47%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4