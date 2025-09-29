CotizacionesSecciones
RC-PE: Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable

15.81 USD 0.16 (1.02%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RC-PE de hoy ha cambiado un 1.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.67, mientras que el máximo ha alcanzado 15.85.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de RC-PE hoy?

Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable (RC-PE) se evalúa hoy en 15.81. El instrumento se negocia dentro de 1.02%; el cierre de ayer ha sido 15.65 y el volumen comercial ha alcanzado 34. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios RC-PE en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable ?

Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable se evalúa actualmente en 15.81. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.47% y USD. Monitoree los movimientos de RC-PE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de RC-PE?

Puede comprar acciones de Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable (RC-PE) al precio actual de 15.81. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 15.81 o 16.11, mientras que 34 y 0.19% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de RC-PE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de RC-PE?

Invertir en Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable implica tener en cuenta el rango anual 14.93 - 16.23 y el precio actual 15.81. Muchos comparan 1.35% y 3.47% antes de colocar órdenes en 15.81 o 16.11. Estudie los cambios diarios de precios de RC-PE en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Ready Capital Corp?

El precio más alto de Ready Capital Corp (RC-PE) en el último año ha sido 16.23. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 14.93 - 16.23, una comparación con 15.65 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Ready Capital Corp?

El precio más bajo de Ready Capital Corp (RC-PE) para el año ha sido 14.93. La comparación con los actuales 15.81 y 14.93 - 16.23 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de RC-PE en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de RC-PE?

En el pasado, Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 15.65 y 3.47% después de las acciones corporativas.

Rango diario
15.67 15.85
Rango anual
14.93 16.23
Cierres anteriores
15.65
Open
15.78
Bid
15.81
Ask
16.11
Low
15.67
High
15.85
Volumen
34
Cambio diario
1.02%
Cambio mensual
1.35%
Cambio a 6 meses
3.47%
Cambio anual
3.47%
