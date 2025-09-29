- Panorámica
RC-PE: Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable
El tipo de cambio de RC-PE de hoy ha cambiado un 1.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.67, mientras que el máximo ha alcanzado 15.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de RC-PE hoy?
Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable (RC-PE) se evalúa hoy en 15.81. El instrumento se negocia dentro de 1.02%; el cierre de ayer ha sido 15.65 y el volumen comercial ha alcanzado 34. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios RC-PE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable ?
Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable se evalúa actualmente en 15.81. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.47% y USD. Monitoree los movimientos de RC-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de RC-PE?
Puede comprar acciones de Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable (RC-PE) al precio actual de 15.81. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 15.81 o 16.11, mientras que 34 y 0.19% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de RC-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de RC-PE?
Invertir en Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable implica tener en cuenta el rango anual 14.93 - 16.23 y el precio actual 15.81. Muchos comparan 1.35% y 3.47% antes de colocar órdenes en 15.81 o 16.11. Estudie los cambios diarios de precios de RC-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Ready Capital Corp?
El precio más alto de Ready Capital Corp (RC-PE) en el último año ha sido 16.23. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 14.93 - 16.23, una comparación con 15.65 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Ready Capital Corp?
El precio más bajo de Ready Capital Corp (RC-PE) para el año ha sido 14.93. La comparación con los actuales 15.81 y 14.93 - 16.23 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de RC-PE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de RC-PE?
En el pasado, Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 15.65 y 3.47% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 15.65
- Open
- 15.78
- Bid
- 15.81
- Ask
- 16.11
- Low
- 15.67
- High
- 15.85
- Volumen
- 34
- Cambio diario
- 1.02%
- Cambio mensual
- 1.35%
- Cambio a 6 meses
- 3.47%
- Cambio anual
- 3.47%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.