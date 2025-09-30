KurseKategorien
RC-PE: Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable

15.81 USD 0.16 (1.02%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RC-PE hat sich für heute um 1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.67 bis zu einem Hoch von 15.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von RC-PE heute?

Die Aktie von Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable (RC-PE) notiert heute bei 15.81. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 15.65 und das Handelsvolumen erreichte 34. Das Live-Chart von RC-PE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie RC-PE Dividenden?

Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable wird derzeit mit 15.81 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RC-PE zu verfolgen.

Wie kaufe ich RC-PE-Aktien?

Sie können Aktien von Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable (RC-PE) zum aktuellen Kurs von 15.81 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 15.81 oder 16.11 platziert, während 34 und 0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RC-PE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in RC-PE-Aktien?

Bei einer Investition in Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable müssen die jährliche Spanne 14.93 - 16.23 und der aktuelle Kurs 15.81 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.35% und 3.47%, bevor sie Orders zu 15.81 oder 16.11 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RC-PE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Ready Capital Corp?

Der höchste Kurs von Ready Capital Corp (RC-PE) im vergangenen Jahr lag bei 16.23. Innerhalb von 14.93 - 16.23 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 15.65 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Ready Capital Corp?

Der niedrigste Kurs von Ready Capital Corp (RC-PE) im Laufe des Jahres betrug 14.93. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 15.81 und der Spanne 14.93 - 16.23 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RC-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von RC-PE statt?

Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 15.65 und 3.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
15.67 15.85
Jahresspanne
14.93 16.23
Vorheriger Schlusskurs
15.65
Eröffnung
15.78
Bid
15.81
Ask
16.11
Tief
15.67
Hoch
15.85
Volumen
34
Tagesänderung
1.02%
Monatsänderung
1.35%
6-Monatsänderung
3.47%
Jahresänderung
3.47%
