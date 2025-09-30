- Übersicht
RC-PE: Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable
Der Wechselkurs von RC-PE hat sich für heute um 1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.67 bis zu einem Hoch von 15.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RC-PE heute?
Die Aktie von Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable (RC-PE) notiert heute bei 15.81. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 15.65 und das Handelsvolumen erreichte 34. Das Live-Chart von RC-PE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RC-PE Dividenden?
Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable wird derzeit mit 15.81 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RC-PE zu verfolgen.
Wie kaufe ich RC-PE-Aktien?
Sie können Aktien von Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable (RC-PE) zum aktuellen Kurs von 15.81 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 15.81 oder 16.11 platziert, während 34 und 0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RC-PE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RC-PE-Aktien?
Bei einer Investition in Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable müssen die jährliche Spanne 14.93 - 16.23 und der aktuelle Kurs 15.81 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.35% und 3.47%, bevor sie Orders zu 15.81 oder 16.11 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RC-PE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Ready Capital Corp?
Der höchste Kurs von Ready Capital Corp (RC-PE) im vergangenen Jahr lag bei 16.23. Innerhalb von 14.93 - 16.23 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 15.65 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Ready Capital Corp?
Der niedrigste Kurs von Ready Capital Corp (RC-PE) im Laufe des Jahres betrug 14.93. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 15.81 und der Spanne 14.93 - 16.23 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RC-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RC-PE statt?
Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 15.65 und 3.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.65
- Eröffnung
- 15.78
- Bid
- 15.81
- Ask
- 16.11
- Tief
- 15.67
- Hoch
- 15.85
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- 1.02%
- Monatsänderung
- 1.35%
- 6-Monatsänderung
- 3.47%
- Jahresänderung
- 3.47%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4