RC-PE: Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable

15.81 USD 0.16 (1.02%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RC-PE ha avuto una variazione del 1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.67 e ad un massimo di 15.85.

Segui le dinamiche di Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RC-PE oggi?

Oggi le azioni Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable sono prezzate a 15.81. Viene scambiato all'interno di 1.02%, la chiusura di ieri è stata 15.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 34. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RC-PE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable pagano dividendi?

Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable è attualmente valutato a 15.81. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.47% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RC-PE.

Come acquistare azioni RC-PE?

Puoi acquistare azioni Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable al prezzo attuale di 15.81. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 15.81 o 16.11, mentre 34 e 0.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RC-PE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RC-PE?

Investire in Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable implica considerare l'intervallo annuale 14.93 - 16.23 e il prezzo attuale 15.81. Molti confrontano 1.35% e 3.47% prima di effettuare ordini su 15.81 o 16.11. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RC-PE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Ready Capital Corp?

Il prezzo massimo di Ready Capital Corp nell'ultimo anno è stato 16.23. All'interno di 14.93 - 16.23, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 15.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Ready Capital Corp?

Il prezzo più basso di Ready Capital Corp (RC-PE) nel corso dell'anno è stato 14.93. Confrontandolo con gli attuali 15.81 e 14.93 - 16.23 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RC-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RC-PE?

Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 15.65 e 3.47%.

Intervallo Giornaliero
15.67 15.85
Intervallo Annuale
14.93 16.23
Chiusura Precedente
15.65
Apertura
15.78
Bid
15.81
Ask
16.11
Minimo
15.67
Massimo
15.85
Volume
34
Variazione giornaliera
1.02%
Variazione Mensile
1.35%
Variazione Semestrale
3.47%
Variazione Annuale
3.47%
