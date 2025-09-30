- Panoramica
RC-PE: Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable
Il tasso di cambio RC-PE ha avuto una variazione del 1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.67 e ad un massimo di 15.85.
Segui le dinamiche di Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni RC-PE oggi?
Oggi le azioni Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable sono prezzate a 15.81. Viene scambiato all'interno di 1.02%, la chiusura di ieri è stata 15.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 34. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RC-PE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable pagano dividendi?
Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable è attualmente valutato a 15.81. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.47% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RC-PE.
Come acquistare azioni RC-PE?
Puoi acquistare azioni Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable al prezzo attuale di 15.81. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 15.81 o 16.11, mentre 34 e 0.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RC-PE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni RC-PE?
Investire in Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable implica considerare l'intervallo annuale 14.93 - 16.23 e il prezzo attuale 15.81. Molti confrontano 1.35% e 3.47% prima di effettuare ordini su 15.81 o 16.11. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RC-PE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Ready Capital Corp?
Il prezzo massimo di Ready Capital Corp nell'ultimo anno è stato 16.23. All'interno di 14.93 - 16.23, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 15.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Ready Capital Corp?
Il prezzo più basso di Ready Capital Corp (RC-PE) nel corso dell'anno è stato 14.93. Confrontandolo con gli attuali 15.81 e 14.93 - 16.23 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RC-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RC-PE?
Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 15.65 e 3.47%.
- Chiusura Precedente
- 15.65
- Apertura
- 15.78
- Bid
- 15.81
- Ask
- 16.11
- Minimo
- 15.67
- Massimo
- 15.85
- Volume
- 34
- Variazione giornaliera
- 1.02%
- Variazione Mensile
- 1.35%
- Variazione Semestrale
- 3.47%
- Variazione Annuale
- 3.47%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4