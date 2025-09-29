- 概要
RC-PE: Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable
RC-PEの今日の為替レートは、1.02%変化しました。日中、通貨は1あたり15.67の安値と15.85の高値で取引されました。
Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
RC-PE株の現在の価格は？
Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable の株価は本日15.81です。1.02%内で取引され、前日の終値は15.65、取引量は34に達しました。RC-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable の株は配当を出しますか？
Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable の現在の価格は15.81です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.47%やUSDにも注目します。RC-PEの動きはライブチャートで確認できます。
RC-PE株を買う方法は？
Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable の株は現在15.81で購入可能です。注文は通常15.81または16.11付近で行われ、34や0.19%が市場の動きを示します。RC-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。
RC-PE株に投資する方法は？
Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable への投資では、年間の値幅14.93 - 16.23と現在の15.81を考慮します。注文は多くの場合15.81や16.11で行われる前に、1.35%や3.47%と比較されます。RC-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Ready Capital Corpの株の最高値は？
Ready Capital Corpの過去1年の最高値は16.23でした。14.93 - 16.23内で株価は大きく変動し、15.65と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Ready Capital Corpの株の最低値は？
Ready Capital Corp(RC-PE)の年間最安値は14.93でした。現在の15.81や14.93 - 16.23と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RC-PEの動きはライブチャートで確認できます。
RC-PEの株式分割はいつ行われましたか？
Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、15.65、3.47%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 15.65
- 始値
- 15.78
- 買値
- 15.81
- 買値
- 16.11
- 安値
- 15.67
- 高値
- 15.85
- 出来高
- 34
- 1日の変化
- 1.02%
- 1ヶ月の変化
- 1.35%
- 6ヶ月の変化
- 3.47%
- 1年の変化
- 3.47%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前