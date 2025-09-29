クォートセクション
通貨 / RC-PE
RC-PE: Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable

15.81 USD 0.16 (1.02%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RC-PEの今日の為替レートは、1.02%変化しました。日中、通貨は1あたり15.67の安値と15.85の高値で取引されました。

Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

RC-PE株の現在の価格は？

Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable の株価は本日15.81です。1.02%内で取引され、前日の終値は15.65、取引量は34に達しました。RC-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable の株は配当を出しますか？

Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable の現在の価格は15.81です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.47%やUSDにも注目します。RC-PEの動きはライブチャートで確認できます。

RC-PE株を買う方法は？

Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable の株は現在15.81で購入可能です。注文は通常15.81または16.11付近で行われ、34や0.19%が市場の動きを示します。RC-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。

RC-PE株に投資する方法は？

Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable への投資では、年間の値幅14.93 - 16.23と現在の15.81を考慮します。注文は多くの場合15.81や16.11で行われる前に、1.35%や3.47%と比較されます。RC-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Ready Capital Corpの株の最高値は？

Ready Capital Corpの過去1年の最高値は16.23でした。14.93 - 16.23内で株価は大きく変動し、15.65と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Ready Capital Corpの株の最低値は？

Ready Capital Corp(RC-PE)の年間最安値は14.93でした。現在の15.81や14.93 - 16.23と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RC-PEの動きはライブチャートで確認できます。

RC-PEの株式分割はいつ行われましたか？

Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、15.65、3.47%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
15.67 15.85
1年のレンジ
14.93 16.23
以前の終値
15.65
始値
15.78
買値
15.81
買値
16.11
安値
15.67
高値
15.85
出来高
34
1日の変化
1.02%
1ヶ月の変化
1.35%
6ヶ月の変化
3.47%
1年の変化
3.47%
