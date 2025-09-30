- Aperçu
RC-PE: Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable
Le taux de change de RC-PE a changé de 1.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.67 et à un maximum de 15.85.
Suivez la dynamique Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RC-PE aujourd'hui ?
L'action Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable est cotée à 15.81 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.02%, a clôturé hier à 15.65 et son volume d'échange a atteint 34. Le graphique en temps réel du cours de RC-PE présente ces mises à jour.
L'action Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable verse-t-elle des dividendes ?
Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable est actuellement valorisé à 15.81. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.47% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RC-PE.
Comment acheter des actions RC-PE ?
Vous pouvez acheter des actions Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable au cours actuel de 15.81. Les ordres sont généralement placés à proximité de 15.81 ou de 16.11, le 34 et le 0.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RC-PE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RC-PE ?
Investir dans Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable implique de prendre en compte la fourchette annuelle 14.93 - 16.23 et le prix actuel 15.81. Beaucoup comparent 1.35% et 3.47% avant de passer des ordres à 15.81 ou 16.11. Consultez le graphique du cours de RC-PE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Ready Capital Corp ?
Le cours le plus élevé de Ready Capital Corp l'année dernière était 16.23. Au cours de 14.93 - 16.23, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 15.65 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Ready Capital Corp ?
Le cours le plus bas de Ready Capital Corp (RC-PE) sur l'année a été 14.93. Sa comparaison avec 15.81 et 14.93 - 16.23 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RC-PE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RC-PE a-t-elle été divisée ?
Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 15.65 et 3.47% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 15.65
- Ouverture
- 15.78
- Bid
- 15.81
- Ask
- 16.11
- Plus Bas
- 15.67
- Plus Haut
- 15.85
- Volume
- 34
- Changement quotidien
- 1.02%
- Changement Mensuel
- 1.35%
- Changement à 6 Mois
- 3.47%
- Changement Annuel
- 3.47%
