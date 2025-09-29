报价部分
货币 / RC-PE
RC-PE: Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable

15.81 USD 0.16 (1.02%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RC-PE汇率已更改1.02%。当日，交易品种以低点15.67和高点15.85进行交易。

关注Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

RC-PE股票今天的价格是多少？

Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable 股票今天的定价为15.81。它在1.02%范围内交易，昨天的收盘价为15.65，交易量达到34。RC-PE的实时价格图表显示了这些更新。

Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable 股票是否支付股息？

Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable 目前的价值为15.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.47%和USD。实时查看图表以跟踪RC-PE走势。

如何购买RC-PE股票？

您可以以15.81的当前价格购买Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable 股票。订单通常设置在15.81或16.11附近，而34和0.19%显示市场活动。立即关注RC-PE的实时图表更新。

如何投资RC-PE股票？

投资Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable 需要考虑年度范围14.93 - 16.23和当前价格15.81。许多人在以15.81或16.11下订单之前，会比较1.35%和。实时查看RC-PE价格图表，了解每日变化。

Ready Capital Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Ready Capital Corp的最高价格是16.23。在14.93 - 16.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable 的绩效。

Ready Capital Corp股票的最低价格是多少？

Ready Capital Corp（RC-PE）的最低价格为14.93。将其与当前的15.81和14.93 - 16.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RC-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RC-PE股票是什么时候拆分的？

Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.65和3.47%中可见。

日范围
15.67 15.85
年范围
14.93 16.23
前一天收盘价
15.65
开盘价
15.78
卖价
15.81
买价
16.11
最低价
15.67
最高价
15.85
交易量
34
日变化
1.02%
月变化
1.35%
6个月变化
3.47%
年变化
3.47%
