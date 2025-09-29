- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RC-PE: Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable
Курс RC-PE за сегодня изменился на 0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.67, а максимальная — 15.80.
Следите за динамикой Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RC-PE сегодня?
Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable (RC-PE) сегодня оценивается на уровне 15.80. Инструмент торгуется в пределах 0.96%, вчерашнее закрытие составило 15.65, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RC-PE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable ?
Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable в настоящее время оценивается в 15.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.40% и USD. Отслеживайте движения RC-PE на графике в реальном времени.
Как купить акции RC-PE?
Вы можете купить акции Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable (RC-PE) по текущей цене 15.80. Ордера обычно размещаются около 15.80 или 16.10, тогда как 23 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RC-PE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RC-PE?
Инвестирование в Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable предполагает учет годового диапазона 14.93 - 16.23 и текущей цены 15.80. Многие сравнивают 1.28% и 3.40% перед размещением ордеров на 15.80 или 16.10. Изучайте ежедневные изменения цены RC-PE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Ready Capital Corp?
Самая высокая цена Ready Capital Corp (RC-PE) за последний год составила 16.23. Акции заметно колебались в пределах 14.93 - 16.23, сравнение с 15.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Ready Capital Corp?
Самая низкая цена Ready Capital Corp (RC-PE) за год составила 14.93. Сравнение с текущими 15.80 и 14.93 - 16.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RC-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RC-PE?
В прошлом Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.65 и 3.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.65
- Open
- 15.78
- Bid
- 15.80
- Ask
- 16.10
- Low
- 15.67
- High
- 15.80
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 0.96%
- Месячное изменение
- 1.28%
- 6-месячное изменение
- 3.40%
- Годовое изменение
- 3.40%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%