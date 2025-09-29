КотировкиРазделы
Валюты / RC-PE
Назад в Рынок акций США

RC-PE: Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable

15.80 USD 0.15 (0.96%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RC-PE за сегодня изменился на 0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.67, а максимальная — 15.80.

Следите за динамикой Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RC-PE сегодня?

Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable (RC-PE) сегодня оценивается на уровне 15.80. Инструмент торгуется в пределах 0.96%, вчерашнее закрытие составило 15.65, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RC-PE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable ?

Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable в настоящее время оценивается в 15.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.40% и USD. Отслеживайте движения RC-PE на графике в реальном времени.

Как купить акции RC-PE?

Вы можете купить акции Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable (RC-PE) по текущей цене 15.80. Ордера обычно размещаются около 15.80 или 16.10, тогда как 23 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RC-PE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RC-PE?

Инвестирование в Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable предполагает учет годового диапазона 14.93 - 16.23 и текущей цены 15.80. Многие сравнивают 1.28% и 3.40% перед размещением ордеров на 15.80 или 16.10. Изучайте ежедневные изменения цены RC-PE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Ready Capital Corp?

Самая высокая цена Ready Capital Corp (RC-PE) за последний год составила 16.23. Акции заметно колебались в пределах 14.93 - 16.23, сравнение с 15.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Ready Capital Corp?

Самая низкая цена Ready Capital Corp (RC-PE) за год составила 14.93. Сравнение с текущими 15.80 и 14.93 - 16.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RC-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RC-PE?

В прошлом Ready Capital Corporation 6.50% Series E Cumulative Redeemable проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.65 и 3.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.67 15.80
Годовой диапазон
14.93 16.23
Предыдущее закрытие
15.65
Open
15.78
Bid
15.80
Ask
16.10
Low
15.67
High
15.80
Объем
23
Дневное изменение
0.96%
Месячное изменение
1.28%
6-месячное изменение
3.40%
Годовое изменение
3.40%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.