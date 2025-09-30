- Visão do mercado
PW-PA: Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock
A taxa do PW-PA para hoje mudou para 13.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.40 e o mais alto foi 4.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PW-PA hoje?
Hoje Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock (PW-PA) está avaliado em 4.40. O instrumento é negociado dentro de 13.70%, o fechamento de ontem foi 3.87, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PW-PA em tempo real.
As ações de Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock pagam dividendos?
Atualmente Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock está avaliado em 4.40. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 19.24% e USD. Monitore os movimentos de PW-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PW-PA?
Você pode comprar ações de Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock (PW-PA) pelo preço atual 4.40. Ordens geralmente são executadas perto de 4.40 ou 4.70, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PW-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PW-PA?
Investir em Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock envolve considerar a faixa anual 3.15 - 5.49 e o preço atual 4.40. Muitos comparam 18.60% e 19.24% antes de enviar ordens em 4.40 ou 4.70. Estude as mudanças diárias de preço de PW-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Power REIT?
O maior preço de Power REIT (PW-PA) no último ano foi 5.49. As ações oscilaram bastante dentro de 3.15 - 5.49, e a comparação com 3.87 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Power REIT?
O menor preço de Power REIT (PW-PA) no ano foi 3.15. A comparação com o preço atual 4.40 e 3.15 - 5.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PW-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PW-PA?
No passado Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 3.87 e 19.24% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 3.87
- Open
- 4.40
- Bid
- 4.40
- Ask
- 4.70
- Low
- 4.40
- High
- 4.40
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 13.70%
- Mudança mensal
- 18.60%
- Mudança de 6 meses
- 19.24%
- Mudança anual
- 19.24%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4