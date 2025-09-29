- Обзор рынка
PW-PA: Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock
Курс PW-PA за сегодня изменился на 13.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.40, а максимальная — 4.40.
Следите за динамикой Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PW-PA сегодня?
Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock (PW-PA) сегодня оценивается на уровне 4.40. Инструмент торгуется в пределах 13.70%, вчерашнее закрытие составило 3.87, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PW-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock?
Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock в настоящее время оценивается в 4.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.24% и USD. Отслеживайте движения PW-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции PW-PA?
Вы можете купить акции Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock (PW-PA) по текущей цене 4.40. Ордера обычно размещаются около 4.40 или 4.70, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PW-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PW-PA?
Инвестирование в Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock предполагает учет годового диапазона 3.15 - 5.49 и текущей цены 4.40. Многие сравнивают 18.60% и 19.24% перед размещением ордеров на 4.40 или 4.70. Изучайте ежедневные изменения цены PW-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Power REIT?
Самая высокая цена Power REIT (PW-PA) за последний год составила 5.49. Акции заметно колебались в пределах 3.15 - 5.49, сравнение с 3.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Power REIT?
Самая низкая цена Power REIT (PW-PA) за год составила 3.15. Сравнение с текущими 4.40 и 3.15 - 5.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PW-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PW-PA?
В прошлом Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.87 и 19.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 3.87
- Open
- 4.40
- Bid
- 4.40
- Ask
- 4.70
- Low
- 4.40
- High
- 4.40
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 13.70%
- Месячное изменение
- 18.60%
- 6-месячное изменение
- 19.24%
- Годовое изменение
- 19.24%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%