PW-PA: Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock

4.40 USD 0.53 (13.70%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PW-PA за сегодня изменился на 13.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.40, а максимальная — 4.40.

Следите за динамикой Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PW-PA сегодня?

Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock (PW-PA) сегодня оценивается на уровне 4.40. Инструмент торгуется в пределах 13.70%, вчерашнее закрытие составило 3.87, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PW-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock?

Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock в настоящее время оценивается в 4.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.24% и USD. Отслеживайте движения PW-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции PW-PA?

Вы можете купить акции Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock (PW-PA) по текущей цене 4.40. Ордера обычно размещаются около 4.40 или 4.70, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PW-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PW-PA?

Инвестирование в Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock предполагает учет годового диапазона 3.15 - 5.49 и текущей цены 4.40. Многие сравнивают 18.60% и 19.24% перед размещением ордеров на 4.40 или 4.70. Изучайте ежедневные изменения цены PW-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Power REIT?

Самая высокая цена Power REIT (PW-PA) за последний год составила 5.49. Акции заметно колебались в пределах 3.15 - 5.49, сравнение с 3.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Power REIT?

Самая низкая цена Power REIT (PW-PA) за год составила 3.15. Сравнение с текущими 4.40 и 3.15 - 5.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PW-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PW-PA?

В прошлом Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.87 и 19.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.40 4.40
Годовой диапазон
3.15 5.49
Предыдущее закрытие
3.87
Open
4.40
Bid
4.40
Ask
4.70
Low
4.40
High
4.40
Объем
1
Дневное изменение
13.70%
Месячное изменение
18.60%
6-месячное изменение
19.24%
Годовое изменение
19.24%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.