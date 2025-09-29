PW-PA: Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock
今日PW-PA汇率已更改13.70%。当日，交易品种以低点4.40和高点4.40进行交易。
关注Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PW-PA股票今天的价格是多少？
Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock股票今天的定价为4.40。它在13.70%范围内交易，昨天的收盘价为3.87，交易量达到1。PW-PA的实时价格图表显示了这些更新。
Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock股票是否支付股息？
Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock目前的价值为4.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.24%和USD。实时查看图表以跟踪PW-PA走势。
如何购买PW-PA股票？
您可以以4.40的当前价格购买Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock股票。订单通常设置在4.40或4.70附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注PW-PA的实时图表更新。
如何投资PW-PA股票？
投资Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock需要考虑年度范围3.15 - 5.49和当前价格4.40。许多人在以4.40或4.70下订单之前，会比较18.60%和。实时查看PW-PA价格图表，了解每日变化。
Power REIT股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Power REIT的最高价格是5.49。在3.15 - 5.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock的绩效。
Power REIT股票的最低价格是多少？
Power REIT（PW-PA）的最低价格为3.15。将其与当前的4.40和3.15 - 5.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PW-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PW-PA股票是什么时候拆分的？
Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.87和19.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.87
- 开盘价
- 4.40
- 卖价
- 4.40
- 买价
- 4.70
- 最低价
- 4.40
- 最高价
- 4.40
- 交易量
- 1
- 日变化
- 13.70%
- 月变化
- 18.60%
- 6个月变化
- 19.24%
- 年变化
- 19.24%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值