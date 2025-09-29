报价部分
货币 / PW-PA
PW-PA: Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock

4.40 USD 0.53 (13.70%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PW-PA汇率已更改13.70%。当日，交易品种以低点4.40和高点4.40进行交易。

关注Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

PW-PA股票今天的价格是多少？

Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock股票今天的定价为4.40。它在13.70%范围内交易，昨天的收盘价为3.87，交易量达到1。PW-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock股票是否支付股息？

Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock目前的价值为4.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.24%和USD。实时查看图表以跟踪PW-PA走势。

如何购买PW-PA股票？

您可以以4.40的当前价格购买Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock股票。订单通常设置在4.40或4.70附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注PW-PA的实时图表更新。

如何投资PW-PA股票？

投资Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock需要考虑年度范围3.15 - 5.49和当前价格4.40。许多人在以4.40或4.70下订单之前，会比较18.60%和。实时查看PW-PA价格图表，了解每日变化。

Power REIT股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Power REIT的最高价格是5.49。在3.15 - 5.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock的绩效。

Power REIT股票的最低价格是多少？

Power REIT（PW-PA）的最低价格为3.15。将其与当前的4.40和3.15 - 5.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PW-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PW-PA股票是什么时候拆分的？

Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.87和19.24%中可见。

日范围
4.40 4.40
年范围
3.15 5.49
前一天收盘价
3.87
开盘价
4.40
卖价
4.40
买价
4.70
最低价
4.40
最高价
4.40
交易量
1
日变化
13.70%
月变化
18.60%
6个月变化
19.24%
年变化
19.24%
