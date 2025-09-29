- Panorámica
PW-PA: Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock
El tipo de cambio de PW-PA de hoy ha cambiado un 13.70%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.40, mientras que el máximo ha alcanzado 4.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PW-PA hoy?
Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock (PW-PA) se evalúa hoy en 4.40. El instrumento se negocia dentro de 13.70%; el cierre de ayer ha sido 3.87 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PW-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock?
Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock se evalúa actualmente en 4.40. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 19.24% y USD. Monitoree los movimientos de PW-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PW-PA?
Puede comprar acciones de Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock (PW-PA) al precio actual de 4.40. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 4.40 o 4.70, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PW-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PW-PA?
Invertir en Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock implica tener en cuenta el rango anual 3.15 - 5.49 y el precio actual 4.40. Muchos comparan 18.60% y 19.24% antes de colocar órdenes en 4.40 o 4.70. Estudie los cambios diarios de precios de PW-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Power REIT?
El precio más alto de Power REIT (PW-PA) en el último año ha sido 5.49. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 3.15 - 5.49, una comparación con 3.87 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Power REIT?
El precio más bajo de Power REIT (PW-PA) para el año ha sido 3.15. La comparación con los actuales 4.40 y 3.15 - 5.49 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PW-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PW-PA?
En el pasado, Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 3.87 y 19.24% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 3.87
- Open
- 4.40
- Bid
- 4.40
- Ask
- 4.70
- Low
- 4.40
- High
- 4.40
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 13.70%
- Cambio mensual
- 18.60%
- Cambio a 6 meses
- 19.24%
- Cambio anual
- 19.24%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.