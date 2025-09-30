- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PW-PA: Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock
Le taux de change de PW-PA a changé de 13.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.40 et à un maximum de 4.40.
Suivez la dynamique Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PW-PA aujourd'hui ?
L'action Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock est cotée à 4.40 aujourd'hui. Elle se négocie dans 13.70%, a clôturé hier à 3.87 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de PW-PA présente ces mises à jour.
L'action Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock verse-t-elle des dividendes ?
Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock est actuellement valorisé à 4.40. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 19.24% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PW-PA.
Comment acheter des actions PW-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock au cours actuel de 4.40. Les ordres sont généralement placés à proximité de 4.40 ou de 4.70, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PW-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PW-PA ?
Investir dans Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock implique de prendre en compte la fourchette annuelle 3.15 - 5.49 et le prix actuel 4.40. Beaucoup comparent 18.60% et 19.24% avant de passer des ordres à 4.40 ou 4.70. Consultez le graphique du cours de PW-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Power REIT ?
Le cours le plus élevé de Power REIT l'année dernière était 5.49. Au cours de 3.15 - 5.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 3.87 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Power REIT ?
Le cours le plus bas de Power REIT (PW-PA) sur l'année a été 3.15. Sa comparaison avec 4.40 et 3.15 - 5.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PW-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PW-PA a-t-elle été divisée ?
Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 3.87 et 19.24% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 3.87
- Ouverture
- 4.40
- Bid
- 4.40
- Ask
- 4.70
- Plus Bas
- 4.40
- Plus Haut
- 4.40
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 13.70%
- Changement Mensuel
- 18.60%
- Changement à 6 Mois
- 19.24%
- Changement Annuel
- 19.24%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4