PW-PA: Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock
Der Wechselkurs von PW-PA hat sich für heute um 13.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.40 bis zu einem Hoch von 4.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PW-PA heute?
Die Aktie von Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock (PW-PA) notiert heute bei 4.40. Sie wird innerhalb einer Spanne von 13.70% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 3.87 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von PW-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PW-PA Dividenden?
Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock wird derzeit mit 4.40 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 19.24% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PW-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich PW-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock (PW-PA) zum aktuellen Kurs von 4.40 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 4.40 oder 4.70 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PW-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PW-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock müssen die jährliche Spanne 3.15 - 5.49 und der aktuelle Kurs 4.40 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 18.60% und 19.24%, bevor sie Orders zu 4.40 oder 4.70 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PW-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Power REIT?
Der höchste Kurs von Power REIT (PW-PA) im vergangenen Jahr lag bei 5.49. Innerhalb von 3.15 - 5.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 3.87 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Power REIT?
Der niedrigste Kurs von Power REIT (PW-PA) im Laufe des Jahres betrug 3.15. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 4.40 und der Spanne 3.15 - 5.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PW-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PW-PA statt?
Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 3.87 und 19.24% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.87
- Eröffnung
- 4.40
- Bid
- 4.40
- Ask
- 4.70
- Tief
- 4.40
- Hoch
- 4.40
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 13.70%
- Monatsänderung
- 18.60%
- 6-Monatsänderung
- 19.24%
- Jahresänderung
- 19.24%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4