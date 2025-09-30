KurseKategorien
Währungen / PW-PA
Zurück zum Aktien

PW-PA: Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock

4.40 USD 0.53 (13.70%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PW-PA hat sich für heute um 13.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.40 bis zu einem Hoch von 4.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PW-PA heute?

Die Aktie von Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock (PW-PA) notiert heute bei 4.40. Sie wird innerhalb einer Spanne von 13.70% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 3.87 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von PW-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PW-PA Dividenden?

Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock wird derzeit mit 4.40 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 19.24% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PW-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich PW-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock (PW-PA) zum aktuellen Kurs von 4.40 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 4.40 oder 4.70 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PW-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PW-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock müssen die jährliche Spanne 3.15 - 5.49 und der aktuelle Kurs 4.40 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 18.60% und 19.24%, bevor sie Orders zu 4.40 oder 4.70 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PW-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Power REIT?

Der höchste Kurs von Power REIT (PW-PA) im vergangenen Jahr lag bei 5.49. Innerhalb von 3.15 - 5.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 3.87 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Power REIT?

Der niedrigste Kurs von Power REIT (PW-PA) im Laufe des Jahres betrug 3.15. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 4.40 und der Spanne 3.15 - 5.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PW-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PW-PA statt?

Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 3.87 und 19.24% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
4.40 4.40
Jahresspanne
3.15 5.49
Vorheriger Schlusskurs
3.87
Eröffnung
4.40
Bid
4.40
Ask
4.70
Tief
4.40
Hoch
4.40
Volumen
1
Tagesänderung
13.70%
Monatsänderung
18.60%
6-Monatsänderung
19.24%
Jahresänderung
19.24%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4