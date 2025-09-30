- Panoramica
PW-PA: Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock
Il tasso di cambio PW-PA ha avuto una variazione del 13.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.40 e ad un massimo di 4.40.
Segui le dinamiche di Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PW-PA oggi?
Oggi le azioni Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock sono prezzate a 4.40. Viene scambiato all'interno di 13.70%, la chiusura di ieri è stata 3.87 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PW-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock pagano dividendi?
Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock è attualmente valutato a 4.40. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 19.24% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PW-PA.
Come acquistare azioni PW-PA?
Puoi acquistare azioni Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock al prezzo attuale di 4.40. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 4.40 o 4.70, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PW-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PW-PA?
Investire in Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock implica considerare l'intervallo annuale 3.15 - 5.49 e il prezzo attuale 4.40. Molti confrontano 18.60% e 19.24% prima di effettuare ordini su 4.40 o 4.70. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PW-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Power REIT?
Il prezzo massimo di Power REIT nell'ultimo anno è stato 5.49. All'interno di 3.15 - 5.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 3.87 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Power REIT?
Il prezzo più basso di Power REIT (PW-PA) nel corso dell'anno è stato 3.15. Confrontandolo con gli attuali 4.40 e 3.15 - 5.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PW-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PW-PA?
Power REIT 7.75% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 3.87 e 19.24%.
- Chiusura Precedente
- 3.87
- Apertura
- 4.40
- Bid
- 4.40
- Ask
- 4.70
- Minimo
- 4.40
- Massimo
- 4.40
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 13.70%
- Variazione Mensile
- 18.60%
- Variazione Semestrale
- 19.24%
- Variazione Annuale
- 19.24%
