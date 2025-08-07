Moedas / PH
PH: Parker-Hannifin Corporation
738.47 USD 15.00 (1.99%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PH para hoje mudou para -1.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 730.24 e o mais alto foi 757.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Parker-Hannifin Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
730.24 757.40
Faixa anual
488.45 779.77
- Fechamento anterior
- 753.47
- Open
- 754.06
- Bid
- 738.47
- Ask
- 738.77
- Low
- 730.24
- High
- 757.40
- Volume
- 1.654 K
- Mudança diária
- -1.99%
- Mudança mensal
- -1.01%
- Mudança de 6 meses
- 21.83%
- Mudança anual
- 16.77%
