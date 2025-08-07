КотировкиРазделы
Валюты / PH
PH: Parker-Hannifin Corporation

753.47 USD 6.68 (0.88%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PH за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 749.17, а максимальная — 760.54.

Следите за динамикой Parker-Hannifin Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
749.17 760.54
Годовой диапазон
488.45 779.77
Предыдущее закрытие
760.15
Open
759.00
Bid
753.47
Ask
753.77
Low
749.17
High
760.54
Объем
676
Дневное изменение
-0.88%
Месячное изменение
1.00%
6-месячное изменение
24.30%
Годовое изменение
19.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.