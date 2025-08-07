Валюты / PH
PH: Parker-Hannifin Corporation
753.47 USD 6.68 (0.88%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PH за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 749.17, а максимальная — 760.54.
Новости PH
- Акции Parker Hannifin достигли исторического максимума в $773,68
- Parker Hannifin stock hits all-time high at 773.68 USD
- Parker-Hannifin Corporation (PH) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NYSE:PH)
- Strength in Defense Aerospace Drives RBC Bearings: Can the Momentum Sustain?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Deutsche Bank downgrades Parker-Hannifin stock rating to Hold on valuation
- Parker-Hannifin Stock Exhibits Strong Prospects Despite Headwinds
- PDD Rockets, ADI Strengthens, FMX Re-Rated, Parker Grows: Fundamental Shifts Signal New Market Momentum - PDD Holdings (NASDAQ:PDD)
- Parker Hannifin stock hits all-time high at 764.48 USD
- Best Dividend Kings: August 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Parker Hannifin declares quarterly dividend, updates share repurchase plan
- This Parker-Hannifin Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Exodus Movement (AMEX:EXOD), ICU Medical (NASDAQ:ICUI)
- Parker Hannifin stock hits all-time high at 745.58 USD
- Parker-Hannifin: Solid Execution And Upgraded Forecast Justify Target Price Increase
- Parker-Hannifin stock price target raised to $804 by Goldman Sachs
- KeyBanc raises Parker-Hannifin stock price target to $810 on strong execution
- Earnings call transcript: Parker-Hannifin Q4 2025 beats earnings, stock surges
- Parker-Hannifin Corporation (PH) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Parker-Hannifin Corporation 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PH)
- Parker-Hannifin (PH) Q4 2025 Earnings Transcript
- Parker-Hannifin Q4 Earnings Beat, Aerospace Systems Sales Up Y/Y
- Why Is Parker Hannifin Stock Gaining Thursday? - Parker Hannifin (NYSE:PH)
- Compared to Estimates, Parker-Hannifin (PH) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics
Дневной диапазон
749.17 760.54
Годовой диапазон
488.45 779.77
- Предыдущее закрытие
- 760.15
- Open
- 759.00
- Bid
- 753.47
- Ask
- 753.77
- Low
- 749.17
- High
- 760.54
- Объем
- 676
- Дневное изменение
- -0.88%
- Месячное изменение
- 1.00%
- 6-месячное изменение
- 24.30%
- Годовое изменение
- 19.15%
