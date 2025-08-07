KurseKategorien
PH: Parker-Hannifin Corporation

755.93 USD 17.46 (2.36%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PH hat sich für heute um 2.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 741.32 bis zu einem Hoch von 758.71 gehandelt.

Verfolgen Sie die Parker-Hannifin Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

PH News

Tagesspanne
741.32 758.71
Jahresspanne
488.45 779.77
Vorheriger Schlusskurs
738.47
Eröffnung
741.32
Bid
755.93
Ask
756.23
Tief
741.32
Hoch
758.71
Volumen
640
Tagesänderung
2.36%
Monatsänderung
1.33%
6-Monatsänderung
24.71%
Jahresänderung
19.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K