PH: Parker-Hannifin Corporation
755.93 USD 17.46 (2.36%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PH hat sich für heute um 2.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 741.32 bis zu einem Hoch von 758.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Parker-Hannifin Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PH News
- Parker-Hannifin completes $1 billion acquisition of Curtis Instruments
- Strength in Aerospace Systems Drives Parker-Hannifin: Will the Momentum Last?
- Parker Hannifin-Aktie erreicht Allzeithoch von 773,68 USD
- Parker Hannifin stock hits all-time high at 773.68 USD
- Parker-Hannifin Corporation (PH) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NYSE:PH)
- Strength in Defense Aerospace Drives RBC Bearings: Can the Momentum Sustain?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Deutsche Bank downgrades Parker-Hannifin stock rating to Hold on valuation
- Parker-Hannifin Stock Exhibits Strong Prospects Despite Headwinds
- PDD Rockets, ADI Strengthens, FMX Re-Rated, Parker Grows: Fundamental Shifts Signal New Market Momentum - PDD Holdings (NASDAQ:PDD)
- Parker Hannifin stock hits all-time high at 764.48 USD
- Best Dividend Kings: August 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Parker Hannifin declares quarterly dividend, updates share repurchase plan
- This Parker-Hannifin Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Exodus Movement (AMEX:EXOD), ICU Medical (NASDAQ:ICUI)
- Parker Hannifin stock hits all-time high at 745.58 USD
- Parker-Hannifin: Solid Execution And Upgraded Forecast Justify Target Price Increase
- Parker-Hannifin stock price target raised to $804 by Goldman Sachs
- KeyBanc raises Parker-Hannifin stock price target to $810 on strong execution
- Earnings call transcript: Parker-Hannifin Q4 2025 beats earnings, stock surges
- Parker-Hannifin Corporation (PH) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Parker-Hannifin Corporation 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PH)
- Parker-Hannifin (PH) Q4 2025 Earnings Transcript
- Parker-Hannifin Q4 Earnings Beat, Aerospace Systems Sales Up Y/Y
Tagesspanne
741.32 758.71
Jahresspanne
488.45 779.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 738.47
- Eröffnung
- 741.32
- Bid
- 755.93
- Ask
- 756.23
- Tief
- 741.32
- Hoch
- 758.71
- Volumen
- 640
- Tagesänderung
- 2.36%
- Monatsänderung
- 1.33%
- 6-Monatsänderung
- 24.71%
- Jahresänderung
- 19.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K