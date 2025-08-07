通貨 / PH
PH: Parker-Hannifin Corporation
755.93 USD 17.46 (2.36%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PHの今日の為替レートは、2.36%変化しました。日中、通貨は1あたり741.32の安値と758.71の高値で取引されました。
Parker-Hannifin Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PH News
- パーカー・ハニフィンが10億ドルでカーティス・インスツルメンツの買収を完了
- Strength in Aerospace Systems Drives Parker-Hannifin: Will the Momentum Last?
- Parker Hannifin stock hits all-time high at 773.68 USD
- Parker-Hannifin Corporation (PH) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NYSE:PH)
- Strength in Defense Aerospace Drives RBC Bearings: Can the Momentum Sustain?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Deutsche Bank downgrades Parker-Hannifin stock rating to Hold on valuation
- Parker-Hannifin Stock Exhibits Strong Prospects Despite Headwinds
- PDD Rockets, ADI Strengthens, FMX Re-Rated, Parker Grows: Fundamental Shifts Signal New Market Momentum - PDD Holdings (NASDAQ:PDD)
- Parker Hannifin stock hits all-time high at 764.48 USD
- Best Dividend Kings: August 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Parker Hannifin declares quarterly dividend, updates share repurchase plan
- This Parker-Hannifin Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Exodus Movement (AMEX:EXOD), ICU Medical (NASDAQ:ICUI)
- Parker Hannifin stock hits all-time high at 745.58 USD
- Parker-Hannifin: Solid Execution And Upgraded Forecast Justify Target Price Increase
- Parker-Hannifin stock price target raised to $804 by Goldman Sachs
- KeyBanc raises Parker-Hannifin stock price target to $810 on strong execution
- Earnings call transcript: Parker-Hannifin Q4 2025 beats earnings, stock surges
- Parker-Hannifin Corporation (PH) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Parker-Hannifin Corporation 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PH)
- Parker-Hannifin (PH) Q4 2025 Earnings Transcript
1日のレンジ
741.32 758.71
1年のレンジ
488.45 779.77
- 以前の終値
- 738.47
- 始値
- 741.32
- 買値
- 755.93
- 買値
- 756.23
- 安値
- 741.32
- 高値
- 758.71
- 出来高
- 640
- 1日の変化
- 2.36%
- 1ヶ月の変化
- 1.33%
- 6ヶ月の変化
- 24.71%
- 1年の変化
- 19.54%
