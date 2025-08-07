クォートセクション
PH: Parker-Hannifin Corporation

755.93 USD 17.46 (2.36%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PHの今日の為替レートは、2.36%変化しました。日中、通貨は1あたり741.32の安値と758.71の高値で取引されました。

Parker-Hannifin Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
741.32 758.71
1年のレンジ
488.45 779.77
以前の終値
738.47
始値
741.32
買値
755.93
買値
756.23
安値
741.32
高値
758.71
出来高
640
1日の変化
2.36%
1ヶ月の変化
1.33%
6ヶ月の変化
24.71%
1年の変化
19.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K